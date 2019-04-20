【重口味表態】深圳男自拍「瀨尿」　控訴全線地鐵站廁所集體停用

人有三急，當走到門前才發現廁所正在維修，的確有「火山爆發」的感覺！日前深圳一名男網民就遇上這個悲劇，他乘搭地鐵時突然尿急，在沿線幾個地鐵站尋找廁所，不幸地全線洗手間都維修停用，最終他決定「自我釋放」，並自拍一張「瀨尿相」上載網絡，控訴深圳地鐵的服務。

網民乘搭地鐵時突然尿急，不幸地全線洗手間都維修停用，最終他決定「自我釋放」，並自拍一張「瀨尿相」上載網絡，控訴深圳地鐵的服務。（「深圳大件事」圖片）

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男網民William日前在網絡上，以「地鐵站廁所處處維修，徹底崩潰尿褲子」為題發文，稱從洪浪北到羅湖各站的廁所都正在維修，「寶安中心、前海灣、大新都不能上廁所」，保安還稱整條羅寶線都不能上廁所，因而忍不住「徹底崩潰尿褲子了！」他感嘆：「能不能像香港那樣，每個站都能上廁所？」

有通告稱車站洗手間需要升級改造，預計工程直至6月18日才完成。（「深圳大件事」圖片）

帖文附上一張照片，只見William拍攝自己的雙腿，褲內側全濕透，水跡延伸至鞋子位置，一張圖強而有力地表達了他的無奈及無助。

帖文引起內媒關注，有記者走訪深圳一號線各地鐵站，發現大部分洗手間都已關閉，門口貼着「施工現場，閒人免進」的指示牌，亦有通告稱車站洗手間需要「升級改造」，裝修工期為90天。

全線洗手間同時維修的政策隨即引發不少網民吐糟：「為什麼現在深圳地鐵廁所都在維修啊？全部廁所都是串聯的麼？辛辛苦苦找到個廁所，結果放個牌子說維修，有沒有考慮過肚子的感受啊？」

深圳地鐵則表示，隨着客流不斷增長，使用頻率增多，車站公共衛生間設備「存在破損現象，難於滿足愈來愈高的客服質量要求」。為提升客運服務質量，深圳地鐵需統一標準，對1、2、3、5號線公共衛生間進行全面翻新改造。

（深圳大件事）

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