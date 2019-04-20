【網絡力量】熱心網民助尋鼠　澳露宿者終與失散兩周「家人」團聚

人鼠失散的悲劇，在一眾網民的協助下破鏡重圓。本月初澳洲露宿者克里斯（Chris）的「唯一家人」─寵物鼠「露西」（Lucy）懷疑被偷走，他落寞坐在街頭的相片引起網民關注及同情，紛紛送上祝福。有熱心網民得知事件後，將露西相片一同上載至社交網絡，希望更多人伸出援手，人鼠失散約兩周後，當地警方成功尋回露西，讓牠重投主人的懷抱。

克里斯與小鼠露西重遇後表現興奮，不時與牠親吻，盡見愛惜之情。（Twitter「NSW Police」圖片）

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現年59歲、滿頭白髮的克里斯與露西露宿於悉尼碧街多年，當地人都對他們非常熟悉，不少民眾經過時都會輕摸表現乖巧的露西，克里斯更稱露西是他的「唯一家人」，足見人鼠感情深厚。不過本月6日，克里斯上廁所後發現露西不知所終，相信牠不會「離家出走」，懷疑被人偷走，事件令克里斯非常難過，被人拍下落寞坐在街頭，相片引起當地網民關注，不少人都希望克里斯早日尋回露西。

有熱心網民得知事件後，將人鼠合照上載至社交網絡，希望更多人能協助尋找露西，帖文一呼百應，至今已被轉發約2萬次。直至本周四（18日），當地警方成功找到露西，並在一份聲明中解釋露西並非被偷走，交代「一名路過的女子看到露西獨自一個，以為牠被遺棄，所以把牠帶回家照顧」。

露西走失後，克里斯落寞坐於街頭的相片引起網民同情，有熱心網民遂於社交網協助他尋鼠。（Alyson Pearce fb圖片）

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警方當日聯絡克里斯安排人鼠團圓。從警方的片段可見，克里斯在警局內等待時，表情非常焦急，更說：「希望牠是正確的小鼠」，當警員捧出放着小鼠的紙箱時，克里斯一伸手，露西便如常走上其手中，「就是牠了，牠其中一隻眼失明，牠記得我」，人鼠失散兩星期後重聚，即時親吻慶祝，場面感人。克里斯尋回露西後，連忙感謝警方的幫助，「很抱歉，讓你們帶來不少麻煩」，亦形容與露西重聚的感覺十分美好，「牠一定也很想念我」。

（英國廣播公司、每日郵報）

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