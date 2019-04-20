南京15歲蟲癡　養200品種共800隻昆蟲　冀成《國家地理》攝影師

許多人都怕蟲，但南京一名15歲男生從小卻為昆蟲癡狂，從10歲起已養過近200個品種、總計逾800隻昆蟲，更為昆蟲拍下水準極高的照片，每當談起昆蟲時就話題不絕，閒時還會獨自上山觀蟲，一待就是一整天。這名「蟲癡」希望將來能親自操刀拍照，充實內地的昆蟲圖鑑，並成為《國家地理》的攝影師，用自己的方法去保護大自然。

呂澤逸認為捕捉昆蟲動作時，對品種習性的了解比設備技術更重要。（微博影片截圖）

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在南京就讀初中三年級的呂澤逸是班上有名的昆蟲專家，他對那些小生命的認識達到真正專家級別，他3歲時一家人搬到河西新家，婆婆將後院改成菜園，他小時候一有空就走到菜園看蟲，問婆婆這是什麼蟲、那是什麼蟲，每當婆婆答不上嘴，婆孫就用瓶子收集蟲子，一起上網找答案。4年級時，他上網認識了一位「蟲友」，受啟發下愛上微距昆蟲攝影。

呂澤逸爸爸亦愛動物，在兒子10歲生日時，送上一隻眼斑螳螂作禮物。呂澤逸自始一養上癮，把每月50元人民幣（約58港元）零用錢存起買螳螂，後來為方便觀察及拍照，索性將房間改成工作室，最多的時候放了100多個膠盒養蟲。從小學到初中，他每天回家先照顧昆蟲，每3、4天餵一次，再噴點水就可以，並用手機替牠們拍照。

呂憶述讀小六時得到第一部相機，便拿着圖鑑研究拍攝方法，其間領悟到拍攝昆蟲時，設備和技巧還算次要，最重要是掌握牠們的習性，那樣才能拍到好畫面。他每天放大蟲子來看，說着華麗金螳羽化48小時後，會散發迷人的金屬光澤，而觀察昆蟲和做筆記是他的日常。

呂接受內地傳媒採訪時透露，自己最愛螳螂，因為牠們的肢體語言很豐富。去年爸爸擔心養蟲會影響其學習，要求他只保留4隻昆蟲，並將其他蟲送給蟲友，幸好他獲得好學校提前取錄，現在他又能重建其「昆蟲大軍」。

作為蟲癡，呂閒時就愛獨自上山觀蟲，走到昆蟲最愛的小河旁、湖塘邊找來找去，幸運時更會拍到中華虎鳳蝶。不過，野外觀蟲一點都不容易，因拍蟲最好是夏秋之間，而蟲子最活躍的時間是清晨和夜晚，他很多時在山上一待就是一整天，過程亦很辛苦。

呂澤逸最愛螳螂，因為牠們的肢體語言很豐富。（微博影片截圖）

養蟲要花多少錢？呂澤逸說昆蟲壽命由數個月至數年不等，成蟲的價錢遠較幼蟲貴，較平的品種幼蟲要價50至80元人民幣（58至93港元），以他喜歡的葉背螳為例，幼蟲大約1000元人民幣（約1200港元），「成蟲要賣到6000至1萬元（約7000至1.2萬港元）」。為資助兒子興趣，父母將他的零用錢加到每月100元人民幣（約120港元），而蟲子死後，呂仍不捨得扔掉蟲屍，又因此掌握了做標本的手藝。

談及未來的夢想，呂澤逸充滿自信地說：「想去亞馬遜雨林拍動物，還希望以後能拍到珍稀罕見的昆蟲，把照片充實到我國的昆蟲圖鑑書中。」更希望能成為《國家地理》的攝影師，用自己的方式保護大自然。

（揚子晚報）

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