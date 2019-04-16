的士司機巧手摺出動物昆蟲　網民：被工作耽誤的藝術家

有台灣網民在「爆廢公社」發文指，搭的士遇到一位巧手司機，能用飲管做出不同的動物擺設，網民大呼「被計程車耽誤的手作藝術家」。

計程車司機巧手製飲管擺設



有台灣網民在爆廢公社發文指，搭的士遇到一位巧手司機，能用飲管做出不同的動物擺設，「搭計程車遇到一個超屌的司機大哥，吸管手工藝」。司機大哥指自己「也沒在玩手機，無聊就自己摸點什麼」。網民紛紛留言大讚，「可惡！想請他開班授課」，「高手果然在民間」，「 其實不用開計程車了，去擺攤賣這個作品 一定有生意」。



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香港不乏有心司機



不只是台灣，香港都有不少有心司機。早於年初有網民在社交網站群組（巴打絲打 Facebook Club）分享一張相片，發文者於的士後座拍下司機在車內放著一本簿，簿面上寫著「乘客您好！開心的話，請寫下一件幸福事，不開心的，請看裏面的幸福事」，下款寫著「在車頭的的士司機 David」。不少網民大讚正能量，「好窩心，用正能量感染大家。有機會都想搭到呢位的士叔叔嘅車，到時大概會寫上，幸福成為你的乘客，謝謝你」，「非常欣賞呢位行家，加油！一齊努力改善的士行業比人既不良形象」。更有網民分享其他搭的士窩心經歷，「我之前坐過架的士，係猜迷語。好似有4組有難有易，1組4條，是但中1組有獎。我只係估易果d（啲）佢都請左（咗）我食粒糖，好正好有愛」。



數年前藝人黃建東在網上群組上載一張的士後座相片，並留言指「從未搭過咁細心嘅的士」，只見司機椅背後，提供不少窩心日用品予乘客使用，例如充電器、消毒濕紙巾、香港地圖等。網民大讚「家的感覺」，「尊重自己工作司機值得加許」。



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