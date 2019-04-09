【咁都得？】重慶大隻男不滿新髮型　強行按髮型師於椅上剃頭報復

髮型對外表有決定性的影響，如不慎剪錯或剪了不合心意的髮型，後果或如同災難。重慶一名身型健碩的男子上月尾到髮型屋剪髮後，因對髮型不滿意，與髮型師爭執，其後更將髮型師整個抱起，強行將他壓到椅上，將其頭髮亂剃一通洩憤。事發過程被店內閉路電視拍下，健碩男事後被警方拘捕。

重慶一男子上月尾到髮型屋剪髮後，因不滿髮型而與髮型師發生爭執，其後他竟強行剃髮型師的頭髮報復。（梨視頻截圖）

事發上月31日下午，身穿藍色外套、身型健碩的姓陳男子到重慶南岸區一髮型屋剪髮，完成後他懷疑對兩邊鏟青，令頭型變圓的髮型不滿意，拿着電話向店內其他顧客展示相片，解釋「完成品」與其理想中的髮型有很大出入，又不斷與店員理論。至於穿恤衫、身型瘦削的姓李髮型師大部分時間則站於一旁，未有回應。

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陳男起初拿着電話向店內其他顧客展示相片，解釋「完成品」與其理想中的髮型有很大出入，又不斷與店員理論。（中新視頻截圖）

陳男後來愈講愈生氣，更突然動手，與髮型師互相拉扯，陳一度捉住對方，將他推到座椅上，惟髮型師不斷避開及以手阻擋，令陳男更加憤怒。陳之後竟將髮型師整個抱起，強行將他按到椅上，以電剪將其頭髮亂剃一通，而髮型師似乎自知難以對抗，只能無奈坐於椅上任陳擺佈。

警方經調查後拘捕陳男並處以治安拘留。（中新視頻截圖）

陳男亂剃了一會，成功「報復」後便施施然離開，其大鬧髮型屋的過程被閉路電視全部拍下，事後遭上載至網上，被網民瘋傳。當地警方近日接獲一名髮型師報警，稱自己被客人推撞，受了皮外傷。警員經調查後已拘捕陳男，並處以治安拘留。

（綜合）

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