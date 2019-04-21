【超嘔心】台網民飲晒成杯飲品　想食配料驚見多條觸鬚嚇到崩潰

小吃店總是難以避免引來蟑螂、蒼蠅等昆蟲，但若這些昆蟲跑進食物中，就令人無法接受了。一名網友表示，近日喝完手搖杯飲料後，打開封膜想吃料，卻發現令人頭皮發麻的景象，只見杯底有著數隻蟑螂觸角屍體，讓他崩潰大喊「真的是暗黑飲料」。其他網友則留言，「沈澱了一晚，味道更濃郁」

有網友喝完手搖杯後，才發現杯底有數隻蟑螂屍體。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，他指出自己昨天買的手搖杯，未開封就先冰冰箱，今天拿出來喝，喝完最後吃到異物，便打開封膜，才發現是名符其實的「暗黑飲料」，只見杯底有著數隻蟑螂的屍體，讓他十分崩潰。

該網友解釋，他喝飲料時吸管並未頂著最下層喝，因此一直到最後要吃料時，才吸到異物，發現蟑螂屍體。他今日拿著照片至店內反應，店員問「是我們的嗎？」他秀出照片證明後，店員只說「喔，好」。

其他網友看了也十分作嘔，留言「好狂的加料」、「想吐」、「是生前落水，還是死後落水？」、「也太多隻」、「這應該要報衛生局了吧」，有人則說「以後堅持用透明杯子」，另外還有人也有相同遭遇，店員也只是道歉了事，令他無法接受。

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