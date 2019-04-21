【帽事嘅】女友叫麥麥送　順手輸入男友好友地址　港男：代表咩？

現時用手機app叫外賣愈來愈方便，不過一名連登巴打卻因為女友叫「麥麥送」時，在地址欄「好順手咁打咗我個老死嘅屋企」，惹來綠帽疑雲，於是詢問網民「其實咁樣代表啲咩？」不少網民見狀，紛紛安慰樓主「帽事嘅」，認真人間有愛。

女友叫麥麥送，巴打想不到竟然發現對方懷疑出軌的端倪。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該名網民日前在連登討論區發帖，表示昨日凌晨因為肚餓和樓下沒有什麼合口味的宵夜，決定和女友叫麥麥送，但不知什麼原因，當女友輸入送餐地址「好順手」地輸入了樓主一名好朋友的地址。

該名網民在連登討論區發帖，表示女友叫麥麥送，輸入地址時竟「好順手咁打咗我個老死嘅屋企」。（連登討論區截圖）

其後樓主出言糾正，「我屋企唔係呢度喎，呢個係xx（我個frd）屋企…」，女友沒有解釋為何輸入錯誤，只是笑嘻嘻地說「係咩我唔知喎」，然後便轉移話題說「係喎你想飲咩呀？」女友這樣的行徑令樓主十分疑惑，於是詢問網民「其實咁樣代表啲咩？」

有網民認為樓主可能已被「戴綠帽」，「代表你多咗個兄弟，襟嗰隻」、「已經可以講定分手」、「帽事嘅」，有網民更分享自己的經歷稱，前度曾用其手提電腦叫簿餅之後沒有登出，「結果送貨個地址唔係佢嗰個」。亦有網民分享其他可以察覺出軌的特徵，包括「同你女朋友部電話/ipad，一去到朋友屋企即刻連wifi一樣道理」。不過，也有網民質疑事件的真實性，但樓主強調是「真人真事，我都想創意」。

（連登討論區）