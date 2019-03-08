【帽事嘅】女友抗拒親熱　翻撻前度致懷孕　台男︰為何幫你養小孩

戴綠帽已經慘，被人叫養便宜仔更加慘。台灣一名男子在網上投稿指，與女友拍拖11個月多，由於女方聲稱被前度男友強行奪走初夜，所以拒抗親熱，台男都接受並沒有進一步關係，然而女友「口裡說不」，轉頭卻翻撻前度導致懷孕，不但企圖生而不養，而且想叫樓主「養便宜仔女」，激到他大罵「連孩子也不是我的！為何我要養妳跟小孩？」，網民留言指樓主綠光大現，「已經不是綠帽了，是綠皇冠」。

有網民曾將《海賊王》中路飛的草帽惡搞成綠色，變成綠帽，自此成為網民回應「帽事嘅」事件常用圖片。（網上圖片）

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慘帶「綠皇冠」的樓主今日凌晨投稿至facebook專頁「靠北女友」，指與女友拍拖11個月又9日，其間女友聲稱被前度男友強奪「第一次」，因此「有陰影，不喜歡做，也不喜歡提起」，樓主因為愛她，所以不但接受她的說法，而且「連妳都沒摸過，想摸又怕妳傷心難過，連親妳都小心翼翼，不敢有下一步動作」，甚至對方平時做錯，樓主反而會認錯道歉。

「口裡說不」的女友卻不珍惜樓主，偷偷與前度男友出去，最終更珠胎暗結，非但向樓主說：「不敢打胎…孩子要生下來」而且不打算撫養，更叫樓主「養便宜仔女」。

無理言論激到樓主在文中指，「你的心不是我的就算了，連孩子也不是我的！為何我要養你跟小孩？」、「這麼久以來妳連碰都沒讓我碰過，你跟前男友就可以，什麼歪理？」，更怒斥：「連孩子也不是我的！為何我要養妳跟小孩？」



不少卡通片中都有綠帽出現，成為網民回應「帽事嘅」事件常用圖片。（網上圖片）

帖文引起多人討論，紛紛留言指，「我都不知道該用甚麼字眼來形容你了」、「你已經不是綠帽了，是綠皇冠」、「以為你人這麼好，會養」。

（fb專頁「靠北女友」）