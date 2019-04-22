【復仇者聯盟4】戲院放英雄灰燼宣傳　網民捉錯處：有個無化灰喎

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）24日正式上映，全球各地戲院都全力宣傳，部分戲院以奇葩宣傳更是引起熱話。繼美國一間戲院自行加工上集海報，在化灰的角色臉上「打交叉」當新海報後，另一間戲院更設置展櫃，展出多個英雄……的灰燼！可謂創作力量和幻想會嚇你一跳。

Reddit網民「tommygun641」發現有戲院設置展櫃，展出多個英雄……的灰燼。（Reddit圖片）

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從Reddit網民「tommygun641」貼出的圖片可見，該戲院展櫃中有6堆「灰」，為免讓觀眾看得「黑人問號」，院方在每堆灰旁都放有寫上名字的紙牌，以及各個化灰英雄的復仇者聯盟4海報。灰燼分別屬於蜘蛛俠、神盾局特工Nick Fury、黑豹、獵鷹、紅女巫、寒冬戰士Bucky、黃蜂女與幻視。

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）24日正式上映。（電影海報）

不少網民看到都笑翻，直言是「低成本但高像真」的作品。不過亦有心水清的網民指出戲院犯了一個錯誤，指幻視於上一集並沒有化灰，而是直接被最強反派Thanos奪走心靈寶石而殺死。

另外有網民則佩服安置這些「英雄」的戲院工作人員，「假如設置中途打個噴嚏就簡直是個噩夢」。

（Reddit）

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