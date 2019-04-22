被指抄襲「阿元來了」　「九份飽」長文反駁批失實：沒聽過有秘方

早前有台式食肆爆出抄襲疑雲，「阿元來了」店舖老闆阿元稱傳承自母親的秘方被幾位大陸員工偷走，對方更於炮台山自立門戶售賣同類食品，令他大受打擊。帖文引起熱議，有網民更指出抄襲食肆疑為「九份飽」，並貼出傳媒訪問等以證該餐廳其中一名女老闆曾於「阿元來了」工作。 事件發酵超過一星期，被指抄襲的食肆「九份飽」昨於facebook專頁發聲明反駁指控，承認部分負責人曾於「阿元來了」工作，惟並無偷取任何秘方或食譜，直言「問心無愧」，反指阿元「懂如何玩公關宣傳的技巧」，令輿論一面倒認同對方。《香港01》就事件再次向「阿元來了」查詢，負責人表示事件正在處理中，暫不作評論，強調會繼續專注做好食物和服務。

台式食肆爆出抄襲疑雲，被指抄襲「阿元來了」的「九份飽」昨發聲明反駁指控。（fb專頁「九份飽」圖片）

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台式食肆「阿元來了」的員工早前於fb群組「台灣人在香港」發文，轉載食肆東主阿元講述被大陸員工偷去食譜另起爐灶的經歷，事件引起熱議。被指抄襲的餐廳「九份飽」昨日於fb專頁發聲明反駁指控，承認幾位老闆曾於「阿元來了」工作，惟「沒有偷過任何阿元來了的東西」，亦沒有以對方的名聲作宣傳。

「九份飽」聲明全文：

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「九份飽」的聲明指，絕對沒有偷走阿元母親秘方，稱：「這個母親的秘方存在，相信除我們外，其他員工均是第一次有所聞。我們沒有偷走、使用、甚至從來不得悉所謂別人的秘方」。聲明中指出，兩店雖然有部分相同的台式食品，但製作方法卻不一樣，如其滷肉飯加入自家制的紅蔥醬，而香料使用前會先炸，直指「這完完全全是由我們和大廚為九份飽所原創的配方」，而餐單上其他「阿元來了」沒有的食物則全是自家研究成果。

「九份飽」否認偷走「阿元來了」東主母親的秘方，指其食物全為團隊「努力研發」成果。（fb專頁「九份飽」圖片）

而阿元的「心聲文」曾指，大陸員工「搶走我的廠商，拉走了我其他的大陸同事！」，「九份飽」的聲明中亦澄清，指廠商是大廚的朋友，一開始已合作，更指廠商曾提及「如果供貨給我們，阿元來了方面說將不會再與他們合作、不再向他們取貨」。「九份飽」又指沒有搶走任何一名舊同事，但有舊同事得知他們開業時主動接觸希望「跳槽」。

「阿元來了」店舖老闆阿元早前稱傳承自母親的秘方被幾位大陸員工偷走，對方更於炮台山自立門戶售賣同類食品，令他大受打擊。（fb專頁「阿元來了-西環」圖片）

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聲明中又指股東從來沒有裝作台灣人，並解釋該店有3名股東，大股東為出身自九份的台灣人，另外兩人為大陸人，曾接受訪問的兩名小股東都有表明身份，「如果因為我們用上台灣裝修，做的是台灣菜就等同是抄襲阿元來了，實在不敢苟同」。

「九份飽」續指，爭議傳出後曾諮詢法律意見，但律師告知因對方的文章是在非官方群組發布，故毋須為言論負上任何責任，直指對方「懂如何玩公關宣傳的技巧」，才獲得輿論一面倒認同，「我們希望說謊的人為自己的不誠實負責任，我們希望用證據使冤枉我們的人負責任，但我們無能為力」，強調店舖所有食物及餐廳的細節全是團隊「憑自己的努力研發，每一天做好品質控制」，對今次事件問心無愧。

《香港01》就事件向「阿元來了」查詢，負責人回應時表示，由於事件正在處理中，暫不作評論，但強調 「阿元來了」會繼續專注做好自己的食物和服務。

（fb專頁「九份飽」）

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