【黃心穎許志安】男網民嘆不少港女騎牛搵馬　防不勝防無樣睇

黃心穎許志安激吻事件，縱使涉事4人陸續回應，仍然全城熱論，有男網民更引申到港女的拍拖觀念！有網民撰文指從事件可見不少港女拍拖不認真，在男友身邊乖巧聽話，表面恩愛，實情卻「騎牛搵馬」，若被揭「偷食」反以男方缺點當藉口，又慨嘆防不勝防：「基本上係冇樣睇！」

馬國明與黃心穎本來是外界看好的一對，但自爆出黃心穎與許志安偷食後，不少網民怒斥女方是「狐狸精」。（資料圖片）

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有網民於高登討論區以「黃心穎其實代表咗香港6,7成女仔嘅拍拖觀念」為題撰文，指今次偷食事件，可見不少港女對感情不認真，愛找老實乖巧型的男朋友，「老實仔仔對佢無微不至，實好過賤男，有咩事又可以發佢脾氣當出氣袋」。

樓主又指港女貪男友聽話的另一原因，是就算自己在外「偷食」亦不易被發現，若敗露反可惡人先告狀，以對方未夠體貼或性格不合為由，「合理化」自己愛亂搞關係的行為。樓主感慨叫有伴侶的網民小心為上，「真係care，要check緊啲，同埋做多啲準備」。

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不少網民坦言討厭這種女人：「港女就係食住依點，知道就算偷食，港男都會埋單。」、「親身聽過有港女直接講騎牛搵馬而不怕醜，意思係根本唔愛現任男友，黐線！」。

早前亦曾有男網民撰文力數前度愛勾三搭四的特質，形容這種女人非常醒目，憑三分姿色及人際手腕得到利益，甚至會勾搭別人的男朋友或人夫，又批評她們根本心態有問題，質疑她們從頭到尾只愛自己，「因為愛死一個人，佢哋就會自我形象降低覺得自己無晒吸引力」。

（高登討論區）

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