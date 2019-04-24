登機喊至呼吸困難　4醫生空中接力救逾2小時　女嬰猝死好心人懷中

一名兩個月大女嬰周一（22日）在亞洲航空（Air Asia）一班由馬來西亞吉隆坡飛往澳洲珀斯的客機上猝死，女嬰當日上機後一直嚎哭，其後呼吸困難及失去意識，機上4名醫生輪流為她進行心肺復甦（CPR），無奈返魂乏術。

父母絕望眼神哀求幫忙

法拉（Farah）兩個月前在沙特阿拉伯出生，她的爸爸到澳洲攻讀博士學位，帶同妻女到當地展開新生活，未料最後只剩夫婦二人。他們周一登上亞航編號D7236班機，未幾法拉已表現得焦躁不安，不斷嚎啕大哭，坐在附近的前護士帕倫齊（Nadia Parenzee）於是上前提供協助。

帕倫齊在Facebook憶述，法拉的父母無法令孩子安靜下來，顯得很苦惱；當5個半小時的航程過了一半，帕倫齊閉上眼睛準備睡覺，卻被空中服務員叫醒，女嬰的父母隨即把孩子遞給她，用絕望的眼神哀求她幫忙。

帕倫齊接過法拉，驚見懷中的法拉已是全身變成灰色及呼吸困難，在其懷內吸了最後一口氣便癱軟下來。

曾任護士的帕倫齊飛回澳洲途中遇到突發事件，陌生女嬰在她懷內去世，身為母親的她見到女嬰父母崩潰，也感萬分難過。（Instagram）

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輪流為女嬰進行心外壓​

帕倫齊立即大叫：「我們需要醫生，我們需要醫生」，機上4名醫生乘客響應，並在接下來的2個半小時輪流為法拉進行心外壓，可惜儘管他們筋疲力竭，仍無法令法拉活過來。

飛機最後在上午5時30分降落珀斯，醫療人員馬上把法拉移到停機坪，帕倫齊說：「大家都屏息以待，等着聽到女嬰重新開始呼吸，聽到她大叫，惟最終什麼都沒有發生」。

噩耗最後由帕倫齊向女嬰父母轉達，她說：「女嬰爸爸完全崩潰，他跪在地上痛哭。夫婦兩人悲痛欲絕，場面令人心碎。」

亞航周一發表聲明，證實D7236班機上出現醫療緊急情況，「當飛機抵達時，醫療團隊和相關部門人員，包括西澳警方都已在場等候。」據悉事發前1周，父母曾帶法拉看醫生治療感冒。警方指法拉的死因無可疑，詳細情況仍待進一步調查。

（綜合報道）