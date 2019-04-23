【Fashion嘅嘢】韓最潮女裝激似台灣孝服　網民：就差頭紗草鞋...

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時尚真的很難懂？有網友在爆廢公社二館PO出韓國新款潮流女裝，但這設計讓人忍不住聯想到台灣的「孝服」...網友看了也都秒懂！直說不僅是款式、連顏色都快一模一樣了，只差在材質不同，還少了頂帽子而已！穿這件在台灣絕對會被長輩趕出家門吧！

台灣有網民上載韓國新款女裝，其設計讓人聯想傳統孝子身穿的喪服。（Facebook「爆廢公社二館」圖片）

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網友笑翻：這是「孝女時代」？

「第一眼看我也以為是...」

「2019最新款時尚孝服」

「像，連顏色都像 只差在材質而已⋯」

「還沒出門就要開始跪着哭了」

「孝女白琴時尚版？？就差頭紗跟草鞋就一套了」

「未來告別式可以這樣穿着喔，兼顧傳統與時尚，那涼鞋搭的毫無違和感」

原來台灣比較潮！

「這款式台灣已經出很久了」

「台灣永不退流行款」

「原來我們台灣比韓國還要先流行這款衣服」

「禮儀民俗業者表示，終於可以準備韓版的衣服了」

「原來台灣早早就走在潮流的尖端了」

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（Facebook「爆廢公社二館」圖片）

這件會進不了家門

「穿了肯定被長輩罵翻」

「穿這個會被我外婆巴頭，跟手臂彩帶一樣的概念」

「看到這個，我都覺得該家屬答禮」

「家孫有孝順某～」

「代代有出狀元某？嗚哦！」

沒開玩笑，真的有人這樣穿？

「我真的有在韓劇看過類似款捏」

「我上次也買了一件韓國類似款...穿起來相似度百分之90...目前還在衣櫃裏」

「有次去韓國買了一件灰色的麻布罩衫 被周遭的人說 妳怎麼買喪服回來啊？！」

「之前買了一件韓國上衣貴森森，腰際上也綁了一條白帶子，第一次穿就被家中長輩唸到不敢穿了！！」

不過有網友幫設計師聲援，其實這件衣服應該是想要走「刺客教條」的風格，只是沒想到一到了台灣...大家聯想到的就完全不一樣了啊！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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