與前女友關係如家人　港男煩惱應否答應一齊買樓：佢想幫我上樓

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在香港買樓是不少人遙不可及的夢想，為買樓有人更會和親戚朋友「夾份」，不過一名連登巴打就為應不應該和前度女友一起買樓而煩惱。他說前女友家境富裕，和對方雖不能在一起但「同屋企人冇分別」，但他也明白如果現在女友知道一定不會接受，因此詢問網民「如果你係我，你會唔會接受呢個offer?」

在香港買樓是不少人遙不可及的夢想。（資料圖片）

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樓主在連登討論區發文，表示同前女友拍拖很多年，雖然最後不能一起走下去，但關係和家人沒有分別，現在兩人已各有另一半，也各自到了談婚論嫁的階段。

他指，前女友「本身屋企好有錢，幾億身家果啲」，但樓主出身較貧窮，雖然現在開始賺錢，但負擔也很重，所以「要搵到錢買樓都唔係呢2、3年事」。直至早前樓主和前女友提及現在的新樓，前女友突提議「不如一齊買樓，呢個盤必賺」。

樓主在連登討論區發文，詢問網民應否答應和前女友一齊買樓。（連登討論區圖片）

樓主指，知道前女友其實不是想賺錢，「佢應該係想幫我上樓，因為佢唔介意層樓寫埋我名」。面對如此吸引的條件，樓主直言「問心我當然想啦」，不過也想到「畀女朋友知就x街，仲有可能之後好麻煩」，所以詢問網民應否接受。

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不少網民都認為巴打的情況很難抉擇，有人認同和前度買樓的網民指，「梗係接受啦，為你嘅將來打算，就算現任飛你，你都有層樓渣係手」、「始終你同EX相處係唔錯，當朋友幫你一把咁諗就得」、「不如溝返個ex」、「呢的叫商業合作，同佢係邊個冇咩關係，最緊要信得過」。

不過，亦有網民認為不太可能答應，「如果到第日賣樓，又真係同而家呢個女朋友結婚，點解釋好，另一半D錢去咗邊」，認為面對如此良機，若不想錯失還是應和現任說清楚，「唯有照直講 你都呃唔到現任一世 始終你同EX 相處係唔錯， as a friend當朋友幫你一把咁諗就得。」

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