【復仇者聯盟4】開畫攻略：最平50蚊有得睇？　5件你要知的事情

全球期待、鋪路逾10年的《復仇者聯盟4:終局之戰》（Avengers: Endgame）明日（24/4）終於在香港上映，本月初各院線開賣首日場次時，影迷為防「被劇透」而瘋狂搶飛，全港戲院門外打蛇餅，甚至造成網站癱瘓，不少院線都加推更多場次應付。距離大日子還剩一天，未買飛的粉絲還有先睹為快的機會！

1. 戲飛最平幾錢？

3小時片長的電影通常會比一般戲票貴，《復仇者聯盟4:終局之戰》有些場次售價甚至直逼400元。位於紅磡、保留傳統戲院設計的寶石戲院卻反其道而行，開畫日早上8時55分的場次，竟然只售50元，很有可能是全港售價最平的場次，吸引大量街坊排隊購票，網民紛紛大讚「良心戲院」，不但順道懷舊一下，有網民更認為寶石戲院擁有一個極大優勢，「最緊要（戲院）冇細路（睇）」。

位於紅磡的寶石戲院反其道而行，開畫日早上8時55分的場次，竟然只售50元。（fb「寶石戲院 LUX Theatre」截圖）

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2. 首日仲有冇場？

由於各院線加開場次，只要不是太「奄尖」，選擇觀賞2D版本的話，各區都有不少場次可以購買，但如果你要放工才有時間看，又想看3D IMAX場次，就最好單人匹馬晚上6時15分入到機場坐第一行，又或者6時25分到九龍灣MegaBox。如果放工趕不及，就可能要等到旺角新世紀廣場的9時25分場次。不過大家即使不介意坐第一行位置，最好都在網上預先買戲票，或前往戲院前再查清楚仍有否座位，以免白行一趟。

3. 全港最早場次？

防劇透最成功的方法，一定是早過所有人睇！平時戲院最早場通常是8時正，或者午夜場1時多，但UA時代廣場戲院在《復仇者聯盟4：終局之戰》開畫日推出早上6時的終極早場，售價為125元，睇完戲都或可準時返工。不過從官網座位表所見，截至今日（23日）下午6時，UA時代廣場早上6點場只剩11個座位，全部都是第一行，近距離抬頭觀看大銀幕3小時，或難以好好享受電影。

如果想睇3D IMAX場次，確實只得極少場次選擇，即使未全場滿座，都很大機會要坐第一行較偏位置。（網頁截圖）

4. 片長3小時有咩要注意？

除了看戲前千萬不要喝太多水，因全套戲並無「廁所位」外。作為負責任的影迷最好不要帶小孩進場，始終3小時「坐定定」並非一般兒童能做到，以免難為小孩又難為自己，更加難為其他觀眾。

另外，嚴選戲伴亦同樣重要，由於要看3小時的電影並不簡單，如果戲伴完全沒興趣，或會感到沉悶、坐立不安，佢無癮之餘你同樣無癮，散場後亦無法瘋狂討論劇情。

最後，唔夠瞓就咪入場，不夠精神去觀賞就只會浪費了3小時的時間。

+ 5 + 4 + 3

5. 請勿劇透！！！

排除萬難、以成功者姿態在開畫日已先睹為快的你，請將當中喜悅或失落全部放在心裏，如果真的太渴望同人分享，亦請先詢問對方是否已看完電影，才打開話題。緊記「己所不欲，勿施於人」，因未睇《復仇者4》的影迷此時此刻只會想大叫一句「我唔想聽呀！」。