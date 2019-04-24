【復仇者聯盟4】MCL戲院發深情文籲做高質觀眾：睇戲唔好討論劇情

Marvel系列電影經過10年長跑，終於迎來結局，《復仇者聯盟4：終局之戰》今日（24日）正式上映，不少影迷都百般滋味在心頭。MCL戲院亦不例外，昨晚在facebook專頁以「戲院凳」的身份發長文，跟大家分享10年來的心聲，又呼籲觀眾勿遲到、自己帶走食物，以及場內不要討論劇情等「睇戲禮儀」。不少網民看到標題及一張漸漸脫色的圖都嚇一跳，以為是結業告別文，但亦有人大讚MCL寫得好，又稱戲院應設立扣分制，懲罰不守規矩的觀眾。

MCL院線facebook專頁昨晚（23日）上載一張寫着「給觀眾的信」的圖，以「俾你踢過無數次的戲院凳」身份發長文。（fb「MCL Cinema」截圖）

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MCL院線facebook專頁昨晚（23日）上載一張寫着「給觀眾的信」的圖，以「俾你踢過無數次的戲院凳」身份發長文，感嘆不經不覺過了10年光陰，「大家喺度都留低過唔少腳毛」，從第一套Iron Man到終局，由菲林拍攝發展到4K，「好開心可以陪住你哋一齊笑過、喊過、緊張過、感動過」。

深情對話過後，文章就提出幾項希望觀眾能注意的事情，如經常遲入場的觀眾，以免看不到片頭、入場時完美阻礙其他人視線，「不如今次試吓準時一次咁多吖？」又建議大家切勿在開場前10分鐘取票，應再提早一點，或嘗試用QR code入場，「當你落到戲院，望住拎飛條隊個刻，真係會睇唔透，個個都開場前10分鐘先拎，成件事就唔止係10分鐘㗎喇」。文章呼籲散場後大家自己帶走食物、垃圾，「我唔想你哋為咗我，苦了啲清潔姐姐呀，求放過」。

MCL專頁以「戲院凳」的身份發長文，跟大家分享10年來的心聲，又呼籲觀眾勿遲到、自己帶走食物，以及場內不要討論劇情等睇戲禮儀。（資料圖片）

文章其後再一次深情表示，能夠見證一個持續10年的故事，來到「ENDGAME」 一刻殊不簡單，而戲院是一個為大家留下回憶的地方，希望大家可以珍惜每一個睇戲時刻，「我都好想以後繼續同你哋一齊經歷每一個座無虛席嘅moment」。

最後又特別強調，《復仇者聯盟4》需時3小時，記得去完洗手間先入場，又指不要在睇戲期間討論劇情，「有咩返屋企再慢慢講」，另外睇戲途中勿影相偷拍「呃like」、玩電話等，而最重要的一點就是「千祈唔好劇透，千祈唔好劇透，千祈唔好劇透！」

帖文獲得網民瘋狂讚好，不足半天已有逾500次轉發，「邊個寫，加佢人工」，不少人都非常認同帖文所提及的睇戲禮儀，特別是場內討論劇情一點的確很討厭，亦有人另加更多勸喻，「唔該班家長睇實班細路仔，唔好踢櫈同咿嘩鬼叫！」另有網民提出，戲院應訂立扣分制，「扣夠10分要double戲飛錢，得返一半要上戲院禮儀改進課程，扣到無晒分要禁止入戲院5年，幫戲院洗地／洗廁所每個鐘加1分」。

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