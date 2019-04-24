【慎入】《復仇者聯盟4》首個劇透　戲院誤爆電影最後安排？

全球影迷期待已久的《復仇者聯盟4:終局之戰》（Avengers: Endgame）今日（4月24日）終於上影，早前預售成功搶飛的Marvel迷現在或已看完這場最終之戰，陷入無盡失落之中。對於今早首場搶飛失敗，需要等今晚或打後數天才能入場朝聖的影迷，或正在擔心身邊的朋友及網民不小心劇透而影響心情。有網民昨晚發現，有戲院竟然率先劇透，透露電影最後的安排，令一眾粉絲「心都碎」。

全球影迷期待已久的《復仇者聯盟4:終局之戰》今日正式上影，有網民發現戲院率先劇透，笑言是傷盡Marvel迷心。（《復仇者聯盟4:終局之戰》宣傳照）

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對於粉絲來說，觀看Marvel電影除了享受特技及英雄們的英姿外，故事鋪排亦是一大吸引之處，每套電影錯綜複雜又互相緊扣的劇情成功俘虜全球影迷的心。而Marvel電影的特點之一就是內藏大量彩蛋，看似平平無奇的動作或對白，都對故事有重大影響，因此入場粉絲們都會坐到最後一刻，務求不錯過任何片段，例如片尾製作名單後的特別彩蛋。

故事來到「終局之戰」，很多粉絲都期待羅素兄弟如何在3小時內為一個時代畫上完美句號，但有網民發現，有戲院竟率先劇透，在售票處放置告示，明言《復仇者聯盟4:終局之戰》的片尾製作名單後將沒有任何驚喜片段。

相片引起粉絲們討論，雖然樓主表明相片未經證實，但他亦笑言該告示或許是「呢套戲首個劇透」；有網民直指戲院做法殘忍，直接摧毀Marvel迷的最後希望，「點解要咁樣對我地」，「最後一次就畀你破壞咗」，「仲諗住可以睇到『終局彩蛋』」，「唉，一日未睇套戲都要小心」。

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綜合外國傳媒報道，《復仇者聯盟4:終局之戰》完結後的確沒有任何驚喜片段，不過待片尾片段（end credits）播完後，會出現Marvel logo，並附隨一下特別音效，各位粉絲不妨留守最後一刻一齊聽。

《香港01》正就相關告示向UA戲院查詢，有待戲院回覆。



網民發現有戲院竟率先劇透，在售票處放置告示，明言《復仇者聯盟4:終局之戰》的片尾製作名單後將沒有任何驚喜片段。（fb「文人多說話」圖片）