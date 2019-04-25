網傳保安無幫住客開門被炒　屋苑稱無紀錄　業界：唔開真係會投訴

有人在網上爆料指其患癌父親當保安員，僅上班一星期即被炒，原因是被住客投訴沒幫手開門，帖文引起熱議，不少網民撐保安無理由亦不應隨意開門。不過被指涉事的屋苑YOHO MIDTOWN翻查資料後，回覆《香港01》指過去3個月均沒相關紀錄。事件孰真孰假難以判斷，惟保安業界指守則表面上沒列明保安員要幫開門，惟不幫忙開門一旦被投訴，保安員確有可能飯碗不保。

樓主透露父親在YOHO的物業工作，但日前因被住客投訴而遭解僱。（資料圖片）

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日前有連登網民以「而家啲香港人真係以為住私樓就係大哂（晒）」為題發文，指父親在YOHO MIDTOWN當了一星期的保安員但突然被炒，原因是有住客投訴他無幫手開門，被投訴一次就被即時解僱，質疑「自己撳密碼開門唔係住客嘅責任嚟揹？」。樓主指其父只上班一星期根本未認得多少住客，「真係多謝嗰個住客又令到我老竇無咗份工，住地鐵站上蓋就以為自己好有錢」。

樓主又透露，其父患癌要自資購藥，自己則仍在求學，家人不希望他從學業分心，所以不准他找兼職，縱母親曾持有一間村屋收租，但因父親病情，幾年前已出售當醫藥費，目前家貧兼母親沒有工作，所以父親是家庭經濟支柱。

網民看到帖文後大嘆，不少港人小小事都要投訴，又指現時私人屋苑多用拍卡形式進門，不像公屋居屋「見人就放」，但部分年長住客常常不拍卡或按密碼開門，反而在門口敲門迫保安開門，此舉又會惹來其他住客投訴保安員「亂開門」，令保安左右為難。

有網民質疑事件真偽，指從事屋苑物業管理，認為「唔認得客唔開門好正常」，直指如以此為由解僱保安人事部職員會很麻煩。亦有住在該屋苑的網民稱，「真唔真，除咗常駐嗰啲阿姐，冇人開門畀我」，亦有人提出YOHO的物業是拍卡進出，並非按密碼。

對於這件沒幫開門被解僱事件，涉事的YOHO MIDTOWN服務處回覆《香港01》查詢時表示，據處方紀錄最近3個月並沒有保安員被解僱，亦沒有入職一星期即告離職的人事紀錄。服務處同時向YOHO其他物業，包括YOHO Town、Grand YOHO、Park YOHO等服務處查詢，各個物業在3個月內亦沒有相關紀錄，因而相信討論區所述的並非事實。

服務處指貫徹用心服務的宗旨，不時提醒不同崗位的同事須因應實際情況向業戶提供適切的服務，並沒有特別要求同事為住客開門，同事會因應實際情況作決定。

事件真偽難分，但其實因無幫忙開門引來投訴最終被解僱的事，是保安業界經常面對的問題。香港物業管理及保安職工總會副主席余美雲指，保安守則上「一定唔會叫保安開門，會要住客自己撳密碼或拍卡」，但實際工作時，保安經常要在大閘前「望嚟望去」，確保有幫住客開門，因保安員一旦被住客投訴不開門，的確隨時會遭解僱。

她更指現時特別是在私人屋苑工作的保安，會較易面對投訴，因為私樓住戶自覺有交管理費，一有不滿即投訴，令保安員的工作更感為難。她又指因不幫忙開門得罪一般住客手尾長，得罪業主立案法團成員時就更麻煩，後果可能很嚴重，如被投訴但最終解僱與否，就要視乎保安過去的表現和形象而定，亦要看看該保安員與上司關係，看看會否有人願意幫忙處理。

余美雲指，保安因不開門而被解僱雖不合理，卻因僱主多以其他理由炒人而難以平反，她又指其實保安被「解僱」的數字可能根本不多，因僱主一直不願賠錢，多傾向「迫走」保安，例如「唔畀櫈你」，或令保安員感到難堪等方式讓其自行請辭。

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