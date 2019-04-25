店員肚痛落閘去廁所　遭客怒罵：邊個畀咁大權力你鎖門去洗手間？

「邊個畀咁大權力你鎖門去洗手間？」即使在顧客至上的時代，都沒可能被剝奪上廁所的權利。一名店員近日投稿至facebook專頁「西客之道」，抱怨客人極過份的要求，指自己有次落閘鎖門去洗手間一趟，回到店舖時見到一位「面色不友好」的女客人在等候，即被怪責「你鎖門做咩啊？去咗邊度啊？你知唔知我企咗喺度等你？」甚至致電投訴熱線「請埋啲咁嘅垃圾員工」，令樓主相當無奈。

即使在顧客至上的時代，都沒可能被剝奪上廁所的權利。（《假面酒店》劇照）

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在銅鑼灣一間小商場店舖工作的網民近日投稿至「西客之道」，指自己經常一個人在店內工作，主要讓客人下單取貨，如果要上洗手間則需要鎖門，再前往商場廁所。有天，樓主腸胃不適，故需要不斷來回店舖和洗手間，有次上完廁所回來就看到一位臉色不佳的OL客人站在店外。

客人見樓主回來即開聲責罵：「你鎖門做咩啊？你去咗邊度啊？你知唔知我企咗喺度等你？」樓主則立刻道歉並指門口已貼上「請稍後片刻」的告示，但客人沒有放過他，質問「邊個畀你去洗手間？你知唔知我好急用，你仲要鎖門」，又指「邊個畀咁大嘅權力你鎖門去洗手間？仲要個客企喺度等你，咩服務質素啊？」

最後OL更一邊取貨一邊恐嚇說「我一定會打去投訴你，投訴到你洗手間都去唔成，睇你以後可唔可以無人批准嘅情況擅自鎖門離開間舖！」甚至致電投訴熱線稱「請埋啲咁嘅垃圾員工，你哋公司睇嚟都就快摺」。

帖文引起網上熱議，網民紛紛留言支持樓主，「唔使同佢解釋咁多，直接X佢啦」、「去廁所係人權！香港太多人有精神病」，又指以前有同事因長期忍住不去廁所，「搞到腎有事死咗，所以我哋唔會攞自己健康較飛」。

（fb「西客之道」）

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