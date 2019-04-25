【有異味】缺德家長將軍澳食肆櫈底遺尿片　網民狠批無手尾

用過的尿片污糟邋遢與垃圾無異，家長應該妥善處理。網上日前瘋傳有家長在將軍澳一間食肆櫈底遺下尿片，上載者狠批「無手尾、無公德心」，怒斥涉事家長無論多趕急都應該到最近洗手間處理，並非放在地下置之不理。其他網民紛紛譴責行為自私，「如不被發現，變發霉」。

網上日前瘋傳有家長在將軍澳一間食肆櫈底遺下尿片，上載者狠批「無手尾、無公德心」。（fb群組「將軍澳」圖片）

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有網民昨在facebook群組「將軍澳」上載圖片，可見一間食肆的櫈底下有塊用過的尿片，上載者稱見到涉事家長偕同外傭幫小朋友換尿片，但「無手尾，無公德心」，批評「就算係好急要即刻換，都應該即刻第一時搵最近嘅洗手間處理……唔係放喺地下，呢度仲要係食肆」。

帖文引來不少網民「畀嬲」，有人認出食肆是將軍澳PopCorn 的「Simplylife Bakery Café」，紛紛留言指「太缺德」、「點做人阿媽，將來點教好小朋友」。亦有人指涉事家長貪一時之快而遺下尿片，「以為神不知鬼不覺」、「如不被發現，變發霉」。有留言更分享類似經歷，表示日前乘火車由羅湖返沙田途中，「有位媽媽公開咁幫佢小朋友係架BB車換片……臭到呢」。

（facebook群組「將軍澳」）

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