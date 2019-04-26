廣東話發音複雜，不時鬧出同音字笑話！有巴士車長facebook撰文，指近日工作期間遇到大媽上車，對方連續數次拍八達通卡，拍卡機持續長響顯示餘額不足，車長遂好心提醒「負咗錢呀」，沒料大媽照走開，他即叫停大媽，才發現原來大媽誤以為自己已「付錢」，令人哭笑不得。網民笑爆稱同音字「累街坊」，叫司機下次還是說未畀錢較清楚。

樓主表示近日負責駕駛「289K」路線時，遇到一大媽上車後連續數次拍八達通卡，但拍卡機依然長響並顯示餘額不足。（fb專頁「膠牌車長生活&製作記事」授權圖片）

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有巴士車長近日於fb個人專頁「膠牌車長生活&製作記事」撰文抒發無奈，指昨天（25日）早上駕駛「289K」路線，於富安花園總站上落客時，遇到其中一位大媽於上車後直接拿起手袋拍八達通，但拍卡機長響了一下，車長即時發現是大媽的八達通餘額不足，但對方似乎未為為意。

車長續稱當時大媽只以為自己未拍好，遂等待其他人上車後，又再嘗試拿起手袋拍卡，但八達通機依然發出一下長響。她仍不死心，在袋中拿出銀包再拍，聽到長響後又在銀包內拿出八達通卡再拍機，無視了螢幕中「餘額不足」的提示。

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車長目擊大媽多番努力嘗試仍不果，於是好心開聲提醒：「負（付）咗錢呀！」誰知大媽聽錯，以為自己已付錢，遂收起銀包準備走入車廂。車長見狀即叫停對方，並表示尚未付錢。大媽聽後感到愕然，即反問：「吓？你唔係話付咗錢咩？」車長遂解釋：「唔係付咗錢呀，係你張卡無錢呀，餘額不足呀！」

大媽恍然大悟，即「死死哋氣」拿出一張10元紙幣放入錢箱，車長直指當時非常無奈，「同音但係意思爭好遠，（以往）提咗咁多次都冇一次有咁樣誤解」。他的感慨卻換來網民爆笑，「點解你話『負錢』佢會諗到係『付錢』」、「啲人隻眼生喺額頭度」、「係香港人點會第一時間諗起付咗錢」。

亦有網民笑言：「可能佢以為拍多幾次會有錢。」、「提示佢去登記自動增值」、「下次大叫『未畀錢』，就自然會明。」

（fb專頁「膠牌車長生活&製作記事」）

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