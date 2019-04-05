《人在囧途》真人版　內地漢澳洲機場帶奶上機被拒　即飲掉2.5升

內地經典搞笑電影《人在囧途》最令人印象深刻的一幕，是主角王寶強想帶奶上機卻被拒，他只好當場把整桶奶喝掉，同類場面近日就在澳洲一個機場上演！一名河南男子與朋友到澳洲旅行，回程時帶着3公升牛奶而沒有寄艙，上機前就被攔住，機場人員要男子棄奶才能上機。男子不捨得把奶丟棄，當場如王寶強般把整桶奶舉起，大口大口地喝掉2.5公升，其「喪隊」牛奶的畫面令在場遊客驚訝不已，不少網民看過現場影片後直言是電影的現實版，形容如果自己是事主「未來一年大概不會再喝奶」。

澳洲的牛奶甚至比水更便宜，有河南漢買了3公升牛奶卻帶回國，不過在上機前被工作人員攔住，男子竟即場一口氣喝掉2.5公升。（梨視頻片段截圖）

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當眾表演喝奶的河南男子姓南，早前與友人一起到澳洲旅遊，發現當地生產的牛奶不僅非常好喝，而且價格比水還便宜！兩人每天都不停喝牛奶，更打算把奶帶回家鄉。不過，兩人似乎忘記了飛機限帶每瓶容量上限100毫升、總容量上限１公斤的液體限制，買了一桶3公升裝的牛奶準備登機時，機場工作人員自然把他攔下。

南男的友人不忍心牛奶被充公再扔掉，白白浪費，竟即時擰開瓶蓋，舉起膠桶大口大口地將牛奶喝下肚，嚇呆令南男嚇呆，事後形容友人「一口氣喝了2升半，這小伙子挺能喝的！平時喝酒都沒見他喝這麼多」，而旁聽的遊客見到如此霸氣的舉動，都停了下來像看表演一樣，邊笑邊驚嘆。



內地電影《人在囧途》的王寶強，帶奶上機時被拒，當場把整桶牛奶喝掉，成為電影最經典的一幕。（劇照）

不少網民都笑言一口氣喝這麼多奶，估計該男子一整年都不想喝牛奶了，「被攔下來的樣子很狼狽，但你一口悶的樣子真的很帥」、「會在飛機上醉奶」。有網民直指這是現實版的《人在囧途》情節，劇中王寶強飾演的擠奶工拿着工作得來的牛奶，打算上機去討債，但遭工作人員阻止，王寶強充滿「怨恨」地當眾緩緩打開了牛奶桶，仰天豪飲把奶全部飲完，成為電影最經典的一幕。不過，王寶強豪飲過後，上機時開始感到不適，空姐說出經典對白：「你把窗戶打開透透氣吧。」其後還幾乎將奶嘔出，差點得不償失。

有研究指，牛奶雖然有營養，但亦不能喝過多及過快，因為身體內的乳糖酶無法在極短的時間內增加到所需水平，故會出現乳糖不耐症，有機會引致腹瀉，影響消化及吸收。根據香港衞生署建議，2至17歲的兒童及青年每日應進食兩份奶類，而成年人則為一至兩份，一份奶類相等於一杯240毫升的牛奶。

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