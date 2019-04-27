譚仔米線有蟲　食客稱店長態度差拒退款報食環　店方證實投訴致歉

譚仔是不少嗜辣食客的心頭好，但有網民大爆日前在「譚仔雲南米線」馬鞍山分店買外賣，一打開發現有蟲，立即致電投訴，可是店長不但拒絕退款，而且形容樓主「唔好彩啫」，隨後樓主致電客戶服務熱線及透過facebook私訊譚仔不果，最終向食環署通知事件，樓主其後更新指譚仔fb私訊回覆指會跟進事件，認為對方「需要正視衛生同客戶服務態度問題」。有網民指類似事件並非首次發生，指食環署會出手跟進。 譚仔證實事件，向受影響的食客致歉，亦指食環署有派員了解，沒有發現昆蟲迹象，並承諾日後會加快處理客人的投訴。食環署亦回覆指，會繼續跟進個案。

有網民指日前在譚仔馬鞍山分店買外賣，發現有蟲後致電理論，但店長拒絕退款，樓主致電客戶服務熱線及透過facebook私訊譚仔不果，最終向食環署通知事件，樓主其後更新指譚仔fb私訊回覆指會跟進事件。（fb群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」圖片）

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有女網民在fb群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」發文指，周二（23日）晚上大約8時，在譚仔的馬鞍山廣場2樓分店買了兩碗外賣，回到家打開外賣發現情況有異，圖中可見，墨丸米線內有一隻昆蟲。

樓主隨即致電該分店要求退款，但一位自稱是店長的女子表示，「安排唔到退錢」，更形容樓主「唔好彩啫」，樓主詢問對方姓名，對方拒絕透露並立即收線。樓主隨後致電客戶服務熱線，「打到第二日都一直是留言信箱」，無人回覆，透過fb 私訊對方更是已讀不回。

有網民指日前在譚仔馬鞍山分店買外賣，發現有蟲後致電理論，但店長拒絕退款，樓主致電客戶服務熱線及透過facebook私訊譚仔不果，最終向食環署通知事件，樓主其後更新指譚仔fb私訊回覆指會跟進事件。（資料圖片，非涉事分店）

帖文引起不少街坊討論，紛紛留言指「唔答你名都係驚你投訴佢」、「打去食環投訴」、「不是隻昆蟲，而是譚仔的處理手法，真是超差的管理」，亦有過來人指類似事件並非首次發生，涉事分店衛生欠佳。樓主隨後亦更新指已向食環署通知事件，署方人員收走米線查驗，「譚仔過咗兩日先係fb inbox 回覆，叫我提供資料，真心覺得譚仔需要正視衛生同客戶服務態度問題」。

涉事分店職員向《香港01》表示，如果店方收到投訴，會按程序跟進事件。另外，記者已向食環署查詢，正等候回覆。

（fb群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」）

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