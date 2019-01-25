網民沖有機菊花　驚見浮出逾30條蟲　點點綠：懷疑是過期產品

天氣乾燥，不少人都會泡熱飲滋潤一下，不過有網民在facebook貼圖，表示用在有機產品連鎖店點點綠買的菊花沖飲品時，竟發現有逾30條疑似蟲的東西浮現在杯面，令她驚呼「好嘔心！好彩睇到！」點點綠回應《香港01》查詢表示，有關產品的包裝現已更換，這款舊包裝最後一個批次於2016年7月生產，產品的食用期限為一年，因此懷疑該網民沖泡的菊花已過期一年半。

網民在facebook貼圖，表示用在有機產品連鎖店點點綠買的菊花沖飲品時，竟發現有逾30條疑似蟲的東西浮現在杯面。（「PLAY HARD 玩硬」fb圖片）

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該網民在fb群組「PLAY HARD 玩硬」發文，表示日前「焗咗杯菊花枸子蜜飲下」，用保溫杯焗了5小時，飲的時候突然「發現有好多雪白色嘅條狀物體係到浮浮下」，再看清楚一點，竟見這些白色物體有紋路，頭有黑點，原來是一條條細小的蟲，更有逾30多條，令樓主驚呼「好驚⋯ 差啲飲到成肚蟲⋯」，又指「最後我發現係好多棵菊花芯入面都有蟲⋯ 好恐怖」。

樓主透露有關產品為點點綠的「特級杭白菊（無農藥）」，並諷刺稱「點點綠，畀個讚你！真係無農藥」。

樓主透露有關產品為點點綠的「特級杭白菊（無農藥）」，點點綠則回應該產品已經過期超過一年半。（「PLAY HARD 玩硬」fb圖片）

帖子引來不少網民熱論，有網民說「好核突」、「好嘔心」，不過亦有網民指「存得唔好，咪有蟲囉」、「佢包裝標明無農藥，起碼呢樣係真」、「菊花不嬲都好多蟲蟲㗎啦」。被問到何時購買，事主昨稱是剛購買新開的。

點點綠回應本報查詢，指看包裝袋的照片，顯示是2016年7月停止生產的舊包裝版本，食用期為一年，按照推算，該產品已經過期超過一年半。對於過期產品，儲存過程中或會受環境因素影響，如：溫度，濕度等，有機會滋生小蟲或產品發黑。

點點綠表示，公司亦即時抽檢現於市面店鋪有售及倉存的特級杭白菊，沒有發任何蟲的物體存在，直至現階段，點點綠杭白菊不存在品質問題，並沒有收到任何相關投訴。