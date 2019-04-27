港女搭飛機預訂海鮮餐　獲派煎魚後竟投訴：無刺身都要有蝦蟹墨魚

為了切合不同乘客的膳食需要，大部分航空公司都會提供不同的餐飲選擇。有任職空中服務員的網民早前投稿至facebook專頁「西客之道」，稱於日本返港的航班上，有女乘客預訂了海鮮餐，但獲派「白汁煎魚」後竟不滿投訴：「日本返香港嘅海鮮餐點都有返啲質素呀嘛？！無刺身，最少都要有蝦蟹墨魚，就咁畀嚿魚敷衍我！」 女乘客其後要求轉食一般飛機餐，又投訴稱海鮮餐未獲分配雪糕，令樓主相當無奈，幸好樓主的上司即時協助，堅持不換餐及派發雪糕，最終女乘客只能「死死氣咁食晒成嚿魚」。

有空中服務員發文指早前遇到一名女乘客預訂海鮮餐後，竟不滿主菜只有煎魚，直指「無刺身，最少都要有蝦蟹墨魚」，令她非常無奈。（示意圖，VCG）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該名任職空中服務員的網民早前投稿至fb專頁「西客之道」，稱早前於一班由日本返港的航班上遇到一名「想直接一腳伸佢落機嘅港女」。樓主指，該名女乘客預先訂了海鮮餐作為飛機餐，登機後她按公司規定與女乘客確認餐點，其間「完全感受到港女對海鮮餐興奮」。

樓主指，派餐時她為該名女乘客送上海鮮餐，餐點為白汁煎魚配蔬菜，並禮貌地對她說：「用餐愉快。」不料對方很快就按服務鐘，向樓主投訴：「呢個咁都叫海鮮餐？點食？」樓主最初還以為自己派錯餐，但核對過後確認無錯，遂為女乘客再次介紹餐點，但對方聽完後更加憤怒，直斥：「有冇搞錯，日本返香港嘅海鮮餐點都有返啲質素呀嘛？！無刺身，最少都要有蝦蟹墨魚，就咁畀嚿魚敷衍我！你哋航空公司點做嘢？」

樓主為女乘客送上海鮮餐，並介紹主菜為為白汁煎魚配蔬菜，不料乘客隨即投訴。（示意圖，VCG）

樓主聞言雖感莫名其妙，「我心裏面真係好想問佢有冇帶腦搭飛機？魚唔係海鮮咩？唔通經濟艙嘅海鮮餐會畀龍蝦鮑魚你食啊」，但她仍保持禮貌面對女乘客。後來女乘客要求轉食正常飛機餐，不過樓主的上司卻堅持機上並無多餘餐點，故未能更換，最終女乘客只能「死死氣咁食晒成舊魚」。

樓主分享事件後有感而發，直言不明白為何乘客一踏上飛機即變得麻煩。（iStock）

當樓主以為事件告一段落時，女乘客卻再次投訴指未獲分派雪糕，但樓主已耐心解釋因其海鮮餐已有特定甜品才未獲分派，最終樓主上司再次出面，向女乘客解釋未能安排，「一句話冇就冇，幾咁大快人心」。

樓主分享事件後有感而發，直言不明白為何乘客一踏上飛機即變得麻煩，又稱希望各位乘客日後乘飛機時，都能有個愉快旅程，避免於機上生事。

帖文引起網民熱議，有人直指女乘客行為失禮，「想用蔗渣價錢享受燒鵝服務，食懵佢啊？」，「唔通佢以為海鮮餐係海膽三文魚籽雜錦刺身船」，「小姐你坐econ咋，坐頭等再講啦」。亦有網民稱樓主幸運地遇到好上司，不會縱容無理取鬧的客人，「最緊要係啲阿姐撐啲𡃁！唔好下下都話唔好意思我同你換，否則只會助長西客」，「應該慶幸你有個好上司，否則到時你仲有排受」。

（fb專頁「西客之道」）

第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）將於5月3至5日在九展舉行。（01製圖）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁