慣犯阿婆超市偷竊斷正　港女反罵職員：咁多人圍住老人家你哋唔啱

所謂「法律面前人人平等」，無論什麼年紀犯法都要面對制裁。近日有網民投稿至facebook專頁「西客之道」，分享在超級市場工作的經歷，指曾經捉到一個婆婆偷竊，證據確鑿正報警處理時，另一位女客人竟為婆婆「出頭」，稱「咁多個人一齊圍住個老人家就係你哋唔啱」，又要求職員放過婆婆：「你唔會老嘅？將心比己啦你想人哋咁大年紀仲要坐監咩？」事後還撰寫投訴信責怪職員對老年客人不禮貌，令樓主相當無奈。

樓主一個月後收到投訴信，被指他們對待年老客人不禮貌。（《Marvel隊長》劇照）

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facebook專頁「西客之道」近日刊登帖文，一位自稱在超市工作的網民分享一次「捉賊」經歷，指當值時發現一個「慣犯」婆婆偷竊。該網民指之前已經兩度發現婆婆偷竊，故決定不再姑息，要報警處理。

警員到場一見到婆婆時即表示：「乜阿婆又係你呀？」並向該女客人稱「呢個賊婆係附近已經出晒名，都唔係第一次嚟拉佢」，但女客人繼續「愛心泛濫」，要求他們放過婆婆：「人哋都咁大年紀啦，你唔會老嘅？將心比己啦你想人地咁大年紀仲要坐監咩？」最後樓主忍不住向警方指，「懷疑呢個X女人係同黨，結果佢咪要接受埋調查囉，抵佢死」。

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當時圍觀人士愈來愈多，婆婆開始「演技大爆發」，大叫「救命啊！有人蝦阿婆」，一位女客人聽到後立即上前了解，又質問超市經理：「你哋有冇證據呀？唔可以咁多個人一齊喺度屈一個阿婆囉」。樓主遂表明店內有閉路電視拍下罪證，並已報警處理，但該女士仍堅持：「總之你哋咁多個人一齊圍住個老人家就係你地唔啱啦，婆婆唔洗驚我地一齊等警察嚟！」

本以為事件暫告一段落，但樓主後來竟被該名客人投訴「隔咗一個月我哋就收投訴信，話我哋對待年老嘅客人唔禮貌，恐嚇客人喎」。

帖文引起熱議，短短三小時已獲逾1000個讚好，網民紛紛留言批評該女客人「無知正義好可怕」、「老就可以偷嘢，咩邏輯」，直指「呢個人相當有嫌疑」，又大讚樓主高招，「話佢係同黨呢招高呀」、「唔用絕招佢哋係唔會心息」。不過另有網民稱自己都曾經試過「拎住舊嘢行咗出去唔記得畀錢」，認為店方如能確認客人只是一時不小心，可考慮放過他們。

（fb專頁「西客之道」）

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