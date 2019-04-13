【提防騙徒】大連賊扮賣蒜頭騙錢　反被八旬翁一句嚇親跪地求饒

長者體質較弱，很容易成為賊人目標，不過有時賊人都可能會反被長者擒獲。內地一名賊人打算藉賣蒜頭騙走一名八旬老翁的現金，不過一下子就被識破，皆因他退休前已經做警員43年。賊人一度跪地求饒，但還是被這名老翁繩之於法，被警察帶到警局處理。

夏老伯早前出街買東西遇上騙子，不過一眼識穿對方的手法，更使得對方跪地求饒。（網上短片截圖）

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事發於遼寧大連，姓夏的87歲老伯日前到街上買蒜頭，他看到一名男子將蒜頭放在單車上擺賣，就上前表示想購買。夏老伯問男子多少錢，男子說2.5元之後，夏老伯就拿出3元付款。不過男子稱沒有零錢，找不了錢，夏老伯一度打算作罷，不向他買蒜頭，就在此時男子叫停夏老伯，說看到他錢包內有零錢，叫他先再看一下。

夏老伯檢查錢包的時候，男子竟然將夏老伯錢包內的錢搶出來，再扔到路上，說「你去撿錢吧，那錢是你的」。不過夏老伯「人老精鬼老靈」，說「你少來這套，你知道我是幹什麼的嗎？我當了43年警察，我抓的就是你！」

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在路人的協助下，騙子很快就被到場的警察帶走。（網上短片截圖）

男子聽到夏老伯這樣說，就知道自己今次被捉過正着，不但拿出200元還給夏老伯，更跪地求饒。不過夏老伯並沒有放過男子，在附近路人的幫忙之下，警察很快就到場將男子帶走，繩之於法。

有網民表示，賊人連一百數十元都要騙走，「是不是專門欺負老年人的？」亦有人指夏老伯一身正氣，只說一句話就足以震攝賊人，的確厲害。

（荔直播）

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