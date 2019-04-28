【復仇者聯盟4】台網民分享成功搶票截圖　卻被偷取票　結局係...

電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）24日搶先上映，不少人都事先預購電影票、不惜請假也要快別人一步進電影院欣賞。因為票難搶，有些人順利買到票後就忍不住在網路上跟朋友炫耀一下……然後，就出事了。

有網友就在臉書上分享自己買到票的喜悅，不只開心分享訂單明細更大呼「看電影去嘍！」沒想到40分鐘後，當他到達電影院，才發現電影票被取走，不禁怒吼：誰取了我的票！

有台灣網友分享訂票訊息，包括取票用的QR code，誰知……（爆廢公社facebook截圖）

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大哥你的QRcode曝光啦！

電影迷一定知道，戲院會提供網路購票者一個取票的QRcode或條碼，到時只要出示圖案給店員掃描即可換票入場，因此只要取得該畫面，就等於得到免費入場券，偏偏事主不僅不遮，還將貼文設公開……「哈哈哈哈哈哈，而且設公開（對不起，我真的笑出來）」、「就算不遮／忘了遮，也要去取完票再貼公開文呀 XDDDD」、「送票的概念」、「誇張！興奮到QR碼忘了馬賽克」、「哈哈哈哈哈哈笑死 哈哈哈哈哈再炫啊」、「愛現，但GG了」

請讓我為你默哀一秒……哈哈哈哈哈

此款笨蛋作為連朋友都無法同情，不僅截圖分享到爆廢公社娛樂大眾，還無情地恥笑他——對不起，本編也覺嘴角無法克制，先笑30秒再說。「哈哈，笑慘了。不經一事，不長一智」、「本日最好笑」、「這個比被劇透還慘」、「這朋友感覺蠢蠢的」、「還有附贈爆谷和大可樂😂😂」、「太白痴了吧！連QR碼也沒遮，根本做公益啊！他是不是讀社工系啊？」

票被人領了該怎麼辦？

儘管大家笑得很用力，但盜領別人的票更不可取，已經是犯罪行為了，網友們也良心建議他趕快找戲院的人處理，千萬不要傻傻認賠，說不定小偷就坐在你的位置上啊！「可是這是犯罪的行為呀」、「報警吧……侵佔罪」、「雖然很好笑哈哈，但盜票的人已經犯法了吧」、「有位置號碼可以去現場看是誰」、「請工作人員進去請他出來就知道了啊，有付款明細」、「影城前員工認真回，快點報警，可以去調監視器」、「可以報警，警察會幫你調監視器處理」

如此不良行為，許多網友深夜不睡都在敲碗等他現場抓壞人，結果後來證實是一場誤會——其實是一起看電影的朋友先去取票，忘了告訴他……

原Po貼文解釋原來是一場誤會。（爆廢公社facebook）

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）精彩劇照（按圖瀏覽）↓↓↓

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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