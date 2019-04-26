【復仇者聯盟4】如解散可轉戰香港？　網民改圖幫超級英雄搵後路

鋪路逾10年，Marvel系列電影《復仇者聯盟》來到最終章，所謂「天下無不散之筵席」，不少人都估計近日上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers:Endgame），最後或會交代超級英雄各散東西，聯盟正式解散。有搞鬼網民為他們「退休後生活」作打算，認為可轉戰香港，按超能力到各行各業發展，如美國隊長可任職消防員，繼續拯救世人，奇異博士（Doctor Strange）則可以做算命師傅，非常有創意，但另有網民則指，香港已有徐錦江和Eric Kwok，「雷神」和「Iron Man」（鐵甲奇俠）似乎無用武之地。

有網民在 巴打絲打 Facebook Club 發帖，上載多張創意改圖，稱「聯盟解散後到香港發展」。（FB「巴打絲打facebook club」截圖）

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《復仇者聯盟4：終局之戰》周三（24日）上映，成為全城熱話。有網民在 巴打絲打 Facebook Club 發帖，上載多張創意改圖，稱「聯盟解散後到香港發展」。

照片顯示各超級英雄到香港後，從事相稱的職業，包括變型俠醫的力大無窮，可以輕鬆擔任地盤工人；雷神能呼風喚雨，適合做電工幫忙發電；有預知能力的奇異博士，當算命師傅就最有保證；美國隊長充滿責任感又大隻，絕對能勝任救火救人的消防員；可縮小成原子的蟻俠，適合當牙醫助理在口腔內「

捐窿捐罅」等等。

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網民爆笑改圖引起網上熱議，不足半天已有逾千個讚好，有人大讚樓主配對得好，亦有人問「美國隊長唔係應該警察先啱咩？」有網民則認為黑寡婦可以當腳底按摩師，鷹眼可以做嘉年華會攤檔的工作人員。不過有網民就埋怨樓主，「無啦啦解乜散，又嚟變相劇透…PS：我未睇架！」

第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）將於5月3至5日在九展舉行。（01製圖）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

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