買乳酪放宿舍雪櫃連番被偷　台女怒買瀉藥懲罰小偷：吃過超有用的

不少宿舍要與其他人共用雪櫃，買回來的食物被人「順手牽羊」當然不好受，近日有網民想出方法狠狠對付小偷！一名住在日本的台灣網民表示，宿舍最近經常有小偷，已連續2次發現買回來的乳酪及牛奶都曾被偷喝，甚至一整瓶偷走，非常無品。樓主深深不忿，決定發文向網民求助「整小偷的辦法」，最後決定在乳酪中放瀉藥以懲罰小偷，不少網民都表示支持：「超想看小偷的下場！」

該網民於facebook表示在住的日本宿舍，最近有小偷出現，連續2次發現買回來的乳酪及牛奶都曾被偷喝，甚至一整瓶偷走。（fb群組「爆怒公社」圖片）

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該名女網民於fb群組「爆怒公社」大呻自己遇到小偷，她解釋自己現時住在日本宿舍內，需要與其他宿友共用雪櫃。近日買牛奶和乳酪放回雪櫃，但隔2天後就發現被偷喝，樓主為免小偷再度「順手牽羊」，於是用便利貼包緊飲品，最後過了數天亦安然無恙。

樓主續稱，數天前她又再買一瓶乳酪放在雪櫃，到昨天（27日）發現小偷今次直接拿走了整瓶乳酪，她深感憤怒：「手賤的小偷這回連掩飾都不想掩飾了！我整個氣炸！」她估計因為走廊沒有閉路電視，小偷得悉這點就變得更囂張跋扈。

樓主於是在雪櫃門上貼警告紙，表明偷竊是罪行，但她坦言：「會偷的還是會偷，但我還是寫個自我安慰一下。」最後她向其他網民求救，希望有方法懲治一下小偷。不少網民提議她買一種粉紅色瀉藥丸，「瀉藥加安眠藥，看他選擇拉在床上好好睡還是在廁所邊拉邊睡覺」、「這個通便超好的」。

亦有網民提出其他建議：「加辣椒粉好了，爽到他不要不要的。」、「春藥加瀉藥，看來前、後穴必定高潮！」、「跟小偷說你有愛滋，祝福他。」、「放止瀉藥加辣椒水混合，讓她想拉又拉不出來痛苦死。」

最終樓主回覆網民指，會於假日買瀉藥丸放在乳酪中以懲罰小偷，「給他加個半盒先」，笑言自己吃過後「超有感的」。不過有網民擔心「怨怨相報何時了」，「你就不怕他也會買藥整你嗎」、「直接跟房東說加裝監視器不就好了」。

（fb群組「爆怒公社」）

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