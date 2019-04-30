電單車被刮花無有怕　藝術型台男加工花痕　數小時刮出Iron Man！

有車人士最怕的當然是愛車被刮花，那種痛楚猶如被心割了一刀！台灣網民「炎越糖Aaronz」近日發現電單車被人刮出數條花痕，不過內心不但沒有生氣，反而在愛車上「動刀」，巧手將花痕變成鐵甲奇俠（Iron Man）圖案，引來多名網民讚好！Aaronz接受《香港01》訪問時表示，自己讀大學時主修室內設計，在電單車上刮了一個Iron Man圖案之後，吸引不少路人的目光，不過笑言應該不會再刮車，因為「那很貴的…」

台男分享照片，稱自己的電單車被別人刮花，於是動刀將花痕變成Iron Man。（受訪者提供）

台男分享照片，稱自己的電單車被別人刮花，於是動刀將花痕變成Iron Man。（受訪者提供）

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Aaronz日前先後在instagram及Dcard討論區上圖文並茂表示，自己明明泊好電單車，「也沒有擋到別人路，更沒有跟人家擠車位」，不知道什麼原因被人刮花，但Aaronz想到一個「復仇大計」，說「我的報仇是這樣吧，我就多刮幾刀，刮個鐵甲奇俠（Iron Man），停在那兒給你看，小心不要氣到腦充血」。

從Aaronz上載的圖片可見，被刮花的位置是電單車的右邊，經過Aaronz加工後就變成了Iron Man的頭部圖案。Aaronz的帖文提到，由於他在刮的時候要十分用力，所以美工刀斷了足足兩次，更提醒其他人，如果看到車子有全白色的刮痕，「那很高機率是故意的」。他最後還感謝刮車的人，因為這樣他才多了一個新的作品。

Aaronz本身都喜歡畫3D立體畫，不時在自己的ig上分享作品。（ig「aaronz.show」圖片）

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Aaronz接受訪問時表示，畫畫其實是大學時代才開始的興趣，至今有數年。他說電單車上的Iron Man是他在停車場內做的，刮車的時候還被路人以為他在刮別人的車。對於有網民覺得刮車的聲音很難受，他笑說刮車其實不會有聲音，但手真的會很痠。Aaronz又提到，電單車多了一個Iron Man之後「有點招搖」，「就是等紅綠燈會看個幾眼這樣」。

其實Aaronz本身都十分有藝術天份，不時在ig上載其他作品，其中大部份都是栩栩如生的3D立體畫。至於為何會選擇立體畫，Aaronz解釋是「因為帥啊，比較生動，一般你畫的再像都像假的」，並指每張立體畫平均要8個小時才能完成。Aaronz最後還透露，正考慮未來全職投身藝術工作，寓工作於娛樂。

（ig「aaronz.show」、Dcard討論區）

Aaronz表示，未來打算全職投入藝術工作。（ig「aaronz.show」圖片）

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