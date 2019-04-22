台式飲料走極都有冰？台插畫家繪飲品店「神邏輯」　網民超有共鳴

台灣人是極致喜愛手搖茶的民族，各縣市都有所謂「飲料一條街」，短短一條路開了10間以上的飲料店，可見真心。但就是這麼專注茶飲不變心的台灣人，在點飲料時總是有另人難以理解的腦迴路。台灣插畫家謝東霖就相當不解——每次點茶要求去冰，店員都會回：「還是會有小碎冰喔！」，但實際上每次茶都冰透了小碎冰都還沒化光，根本就是放一堆冰啊！

（謝東霖 Hsieh Tung Lin@Facebook）

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「對不起就是我QQ（腦波很弱很好搞定的客人）」，「只是種不想為難員工的溫柔罷了」，「去逢甲夜市說去冰還是微冰，結果給我一杯冰沙…？？？」，「那就是剉冰啊×！」，「冰塊才值錢 我是說獲利來源」，「那些碎冰根本佔滿整杯飲料」，「小碎冰（大象的尺度來看）」

眾人秒懂：「清×」對吧！

雖然只是短短的情境圖，作者也沒暗示店名，但網友們瞬間秒懂是在說哪間——只能說大家都被問過啊！「這個壞習慣我記得是從 #清× 開始的」，「我猜這家飲料店肯定是清×甚麼的」，「這一定是清×的珍奶」，「以前的清×，要喊『完全去冰』才會沒有冰，說『去冰』還會有半杯冰塊。」，「去清×的話，正常冰＝滿冰，少冰＝滿冰，微冰＝滿冰，去冰＝8成冰」，「浮現我第一次拿到此品牌，去冰飲料時的感受⋯⋯⋯⋯⋯」，「我以為小碎冰始祖是茶×會XD」

（圖片來源：爆廢公社）

一講到飲料大家就像醒來一樣，開始細數各種「飲料店的詭異邏輯」，整個怨氣滿滿啊！

去冰還有小碎冰 要點「完全」去冰才正確

原本點去冰就是指不要冰塊，但現在不少飲料店會留下小碎冰保持飲料的「冰度」，又新發明了「完全去冰」、「常溫」兩個一點點冰都不留的選項……「我一直都很不懂明明去冰就是不要冰，為甚麼還硬要搞一個完全去冰」，「我也覺得莫名奇妙，結果去冰下面還有個選項叫『完全去冰』，真是腦殘邏輯想出來的。」，「媽呀，原來去冰之下還有完全去冰。」，「記得說完全去冰，他會給你加水 XD」，「所以還是會有小碎冰就像是免責聲明（金融商品廣告後面那一大串」，「我覺得是店員很有事吧，去冰就是去掉冰，為甚麼還有碎冰？所以我現在都說 不要冰」，「大冰塊是冰，小碎冰不是冰，有你們這樣歧視小碎冰的嗎？！？」

（謝東霖 Hsieh Tung Lin Facebook留言截圖）

飲料杯大小從「中杯」開始算整個黑人問號

有時候考慮到身材想稍稍節制，點個小杯嘗味道就好，卻會被店員告知「沒有小杯中杯可以嗎～」……話說大小不是相對來說嗎？「這時候只能推『我們沒有小杯只有中杯跟大杯哦』的低智商分類了」，「請問您要大杯還是中杯？一直很疑問沒有大跟小到底是怎麼比較出中杯這個size的？」，「有中杯就一定會有大杯跟小杯，但是他媽的就是一定會少其中一個，那憑甚麼使用中杯這樣的名詞」，「還看過只有L跟XL的 這樣我哪知道L算正常還是小杯呢...XD」，「我以為是因為賣小杯會收益不夠@@」，「這真的很腦殘，不過這應該是因為沿用跟杯商進貨的稱呼，只是真的很腦殘。」，「變成說約定俗成說聽到小杯＝350cc，中杯＝500cc，大杯＝700cc的概念吧？是絕對座標而不是相對座標，也就是你不用每去一家店都得問你們的大（小）杯是多大？說腦殘是覺得也不至於」

登打士街上有多間手搖飲品店。（羅君豪攝）

正常甜會太甜——這樣很正常？

更經典的是有些飲料店會推薦飲料做半糖或無糖，或加上「正常甜會太甜」這種說法……所以大家都覺得太甜為甚麼不減糖量啊？老闆是台南出身嗎？「還有正常甜會太甜喔。那就不叫正常甜啊，莫名奇妙」，「在香港和大陸也是，第一次聽感覺超有病，還建議客人少甜」，「真的『正常甜會太甜』到底是甚麼邏輯」，「正名十分甜」，「其實正確說法是全糖，但不知何時開始正常甜取代了這名詞」，「超有感，如果你們正常甜太甜那是你們要改配方，而不是遇到每一個消費者就要重複講一次這句話」，「說到底正常甜的標準是甚麼我也不知道」，「茶の×手一分糖＝別人的全糖」，「可能是拿台南當標準的正常甜啊」，「台南標準的正常甜，拿到其他縣市是兩倍糖的概念」，「也要看正常是誰的正常阿……（總店老闆表示：我外號螞蟻不行嗎？）」

糖的迷思一直都是新聞媒體中常出現的議題，你是否知道，喝使用蔗糖的手搖飲料，並沒有比使用高果糖漿來的健康多少。（GettyImages）

也有店員看到一長串批評，跳出來抱怨客人不要冰塊又要冰涼很難做，或是製程中加了冰塊就像下毒藥似的，忍不住爆氣「咖啡機出咖啡就93度上下了還不能加冰塊你叫我用內力去冰嗎？」

當然各店都有各自的經營方式和商品標準，擔心顧客不了解而多做解釋也可以理解，但本編想問一下，連鎖飲料店每間3分糖的甜度都不一樣是正常的嗎？OAO

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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