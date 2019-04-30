心痛嬌妻照顧小孩冇覺好瞓　朱克伯格發明「睡眠盒」獲激讚天才

Facebook創辦人兼行政總裁、34歲的朱克伯格（Mark Zuckerberg）周日（28日）在Instagram上感嘆，美籍華裔妻子Priscilla Chan為了照顧孩子，常常徹夜難眠；為了讓愛妻「有覺好瞓」，同時表達對她的愛意和感激，朱克伯格揮工程師專長，特別打造了一個木製的「睡眠盒」（sleep box），此一創意發明獲得隨即獲網民讚好，Facebook前經理莫蘭（Dave Morin）甚至形容他是天才。

朱克伯格為了讓愛妻睡得好，特別打造了「睡眠盒」（sleep box）。（Instagram圖片）

公諸於世盼助更多人

朱克伯格在Instagram寫道：「作為一名母親相當困難，自從我們有了小孩，Priscilla每晚都過得很煎熬，她會醒來查看手機上的時間，以及去看小孩是否快要醒來，但知道時間後令她備受壓力，往往難以再入睡，於是我為她製造了一個我稱之為『睡眠盒』的東西，盒子會在清晨6時至7時發出微光，亮度剛好讓她看清楚，卻不至於亮到讓她醒來。由於盒子不會顯示時間，如果Priscilla在半夜醒來，她可繼續安心去睡而不用擔心時間。目前為止盒子的效果比我預期中要好，Priscilla現在可以睡足一夜了」。

朱克伯格稱：「身為一名工程師，為伴侶製造一個能使她睡得更好的裝置，是其中一個表達我愛意和感激之心的好方法！」由於很多朋友向他表示也想要這樣的東西，所以他決定把發明PO上網，讓「睡眠盒」幫助更多人改善睡眠品質。

這項創意發明吸引了許多網民留言，紛紛大讚「這是個很好的主意」、「這對家長和媽媽來說是多麼美好的發明，多謝你的分享」、「這才是模範老公」。

+ 3 + 2

朱克伯格與Priscilla Chan於2012年結婚，二人育有兩名女兒，分別是現年3歲的麥克斯（Max）及1歲的奥古斯特（August）。33歲的Priscilla是一名兒科醫師，雙親是中國移民，她在麻省出生及長大，後來入讀哈佛大學並邂逅朱克伯格。

2018年10月，二人一起創立「Chan Zuckerberg Initiative，CZI」慈善基金，希望藉此促進人類潛能發展及推廣機會平等。二人表示，自從成立基金會後，他們要好好平衡花在工作和家庭的時間；Priscilla曾謂：「我問過我們的兒科醫生，我們可在小孩面前談工作嗎？因為我們希望小孩可以早點接觸CZI的議題，但又不想他們覺得世界滿是混亂；兒科醫生的建議是，我們可以進行這些對話，只要得到合乎邏輯的結論，讓孩子明白如何解決衝突便可」。