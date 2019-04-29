【地獄假期】英一家7口網站預訂西班牙別墅　去到門口方知墮騙局

去旅行當然希望有一個美滿假期，英國有家庭一家7口日前到西班牙馬略卡島訂了一間有泳池的豪華別墅，打算在這個地中海度假勝地度過一個悠閒假期，沒想到到達後才發現是惡夢的開始，屋主告知這家人，根本沒有把房子出租。

英國一家7口到達別墅，應門的德國屋主表示沒有將房子出租，他們帶着大堆行李在別墅門外十分徬徨。（Angus Kennedy twitter圖片）

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來自英國肯特郡54歲的安格斯（Angus Kennedy）和妻子，帶同5名7歲到19歲子女到西班牙馬略卡島度假，出發前安格斯在Google搜尋當地的度假屋，看到一個聲稱是「西班牙夢想別墅（Dream Villas Spain）」的網頁，並支付2600英鎊〈約2.6萬港元〉租下。

不過，當他們到達當地驚覺有問題，本來預約到機場接送他們的的士沒有出現，網站電話亦沒有人接聽，他們自行坐車去到別墅的地址，應門的德國屋主表示從沒有將房子出租。聽到這個消息，安格斯一家都震驚不已，安格斯指妻子更是淚流滿面，屋主也對假網站事件感到十分震驚。

有關的假網頁仍未關閉，網頁內不但有別墅的內部照片，又有其他旅客的評語，十分逼真。（網頁截圖）

最後，屋主見他們如此徬徨，好心讓他們在別墅過了一晚，之後他們多花了2000英鎊〈約20000港元〉租住了另一間公寓。

安格斯形容，「這是一個來自地獄的假期，這是一個國際騙局。」他指這個訂房網頁十分逼真，不但有別墅的內部照片，又有其他旅客的評語，更有虛假的Trustpilot評分，他質疑政府為何不關閉這些網站。

據了解，去年至少有6000名英國人因為假的旅遊網頁受騙，共損失720萬英鎊（7305萬港元）。度假屋公司Villa Plus的負責人表示，假網頁有一萬張圖片是從其網站偷去的，並將有關照片複製到假冒的網站上，「有顧客問為何我們不向網絡公司舉報關掉這些網站？但這會花我們一大筆錢，但他們第二天便會用另一名字建立另一個網站」。