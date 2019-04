26 歲男模聖保羅時裝騷倒地　觀眾以為表演無理　搶救送院後不治

巴西聖保羅於4月22日至27日舉辦時裝周,進入最後一天卻發生罕見意外。一名26 歲男模特兒於在行天橋時突然倒地不起,起初觀眾不以為意,還以為是表演一部分,詎料急救送院後返魂乏術,官方至今仍未說明死因。

一名男模於巴西聖保羅時裝周一場時裝騷中,演出時突然倒地不起,隨後證實死亡。(美聯社)

下載「香港01」App ,即睇城中熱話:https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

據外媒報道,26歲男模蘇亞雷斯(Tales Soares)在演出聖保羅時裝騷途中,疑似被鞋帶絆倒突然失去平衡倒地,起初觀眾以為他的摔倒是演出一部分,惟他久久沒有起身,一會兒後大家才意識到是意外。

從時裝騷的影片和相片中可見,蘇亞雷斯在行天橋的途中,到轉彎位忽然腳步不穩,兩步內隨即跌到地下,不久後醫療小組立即急救,將他抬上擔架,可惜送院後證實不治,終年26歲。官方至今仍未說明事件細節。

英國諧星伊恩.科尼托(Ian Cognito)上周四於一間酒吧開棟篤笑騷時,於台上開玩笑說「想像一下我在大家面前死去」,不過其後竟一語成讖,突然心臟病發猝死。(Ian Cognito fb圖片)

在台上突然死亡的事件並非首次發生,單在今個月便發生兩宗。英國時間今月11日,英國諧星伊恩.科尼托(Ian Cognito)於一間酒吧舉行棟篤笑騷時,突然向觀眾開有關中風的玩笑,他說:「想像一下我在大家面前死去」(Imagine if I died in front of you lot here),接着坐下,隨後呼吸變重、身體抽搐,觀眾卻以為他在表演,在5分鐘後才有人覺得有問題,惟救護員到場時已證實科尼托死亡。

(美聯社、Daily Folha de S. Paulo)

第一屆香港武術及搏擊運動博覽(武博)將於5月3至5日在九展舉行。(01製圖)

【第一屆武博】眼界.決定境界!5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽(武博),活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲,以及超過100個體驗班,讓市民、初學者或武術專家,透過這個多元化體驗型博覽會,從武博擴闊眼界、提升境界!

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁