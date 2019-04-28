26 歲男模聖保羅時裝騷倒地　觀眾以為表演無理　搶救送院後不治

巴西聖保羅於4月22日至27日舉辦時裝周，進入最後一天卻發生罕見意外。一名26 歲男模特兒於在行天橋時突然倒地不起，起初觀眾不以為意，還以為是表演一部分，詎料急救送院後返魂乏術，官方至今仍未說明死因。

一名男模於巴西聖保羅時裝周一場時裝騷中，演出時突然倒地不起，隨後證實死亡。（美聯社）

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據外媒報道，26歲男模蘇亞雷斯（Tales Soares）在演出聖保羅時裝騷途中，疑似被鞋帶絆倒突然失去平衡倒地，起初觀眾以為他的摔倒是演出一部分，惟他久久沒有起身，一會兒後大家才意識到是意外。

從時裝騷的影片和相片中可見，蘇亞雷斯在行天橋的途中，到轉彎位忽然腳步不穩，兩步內隨即跌到地下，不久後醫療小組立即急救，將他抬上擔架，可惜送院後證實不治，終年26歲。官方至今仍未說明事件細節。

英國諧星伊恩．科尼托（Ian Cognito）上周四於一間酒吧開棟篤笑騷時，於台上開玩笑說「想像一下我在大家面前死去」，不過其後竟一語成讖，突然心臟病發猝死。（Ian Cognito fb圖片）

在台上突然死亡的事件並非首次發生，單在今個月便發生兩宗。英國時間今月11日，英國諧星伊恩．科尼托（Ian Cognito）於一間酒吧舉行棟篤笑騷時，突然向觀眾開有關中風的玩笑，他說：「想像一下我在大家面前死去」（Imagine if I died in front of you lot here），接着坐下，隨後呼吸變重、身體抽搐，觀眾卻以為他在表演，在5分鐘後才有人覺得有問題，惟救護員到場時已證實科尼托死亡。

（美聯社、Daily Folha de S. Paulo）

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