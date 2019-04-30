【派錢4000蚊】連登仔稱對香港死心拒申請　網民勸唔好蝕　點知…

4000元「關愛共享計劃」今截止交表，不少申請人「望穿秋水」仍未收到錢。有連登巴打反其道而行，稱「唔想同香港有咩瓜葛」故不申請，不少網民即勸他三思，稱仍未截止要把握最後機會，「拎走佢4000蚊捐咗佢，都唔好益班官起大白象工程啦」。沒料及後巴打被問有否交稅，才揭發原來他退稅後根本喪失申請資格，大鬧一場結果只是庸人自擾。

4000元「關愛共享計劃」今日截止交表，不少申請人仍然「望穿秋水」等待政府派錢。（資料圖片）

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有巴打在「連登討論區」發文，指相信不少人和他一樣都沒有申請「關愛共享計劃」，他指不想再與香港有任何瓜葛才沒有申請，「無論係好係壞，我都唔想再接觸呢個地方，唔想再享受呢個地方任何嘢，甚至連呢度嘅空氣我都唔想吸，我真係好憎呢個地方，好想快啲走」。

計劃推出以來行政管理混亂，辦事處直至本月底才聘足700名員工，但人手仍然嚴重不足，員工每人每日需要「跑數」，不少人陸續離職，相信嚴重拖慢派錢進度；圖為財政司司長陳茂波。（資料圖片）

這則帖文引來多人討論，有網民反對其做法，力勸「都未截」、「申請啦，仲有一日」、「換個角度睇，拎走佢4000蚊捐咗佢，都唔好益班官起大白象工程啦」。亦有網民批評樓主做法愚蠢，認為他「扮清高」。

及後有網民問樓主是否需要交稅，他回答交了等同半個月薪金金額，大家即批評他想法古怪，「即係畀錢政府就好樂意，政府畀返啲錢你就嫌錢腥？」有人計計數更找出「破綻」，直指退稅後樓主應已沒資格申請4000元，樓主一番研究後確認自己「原來無得拎」，議論一番只是嘥氣。

（連登討論區）

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