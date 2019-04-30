各國總統合唱《Imagine》？AI合成超真實MV　網民：好想世界和平

「Imagine there's no heaven…」約翰連儂的《Imagine》唱到家傳戶曉，大家都憧憬着歌中描繪的和平烏托邦。近日網上熱傳一條短片，可見各國元首包括美國總統特朗普、朝鮮領袖金正恩、俄羅斯總統普京，甚至國家主席習近平都一同對鏡頭大唱《Imagine》，而且嘴形完全吻合，完全看不到破綻。雖然片段一開始已表明內容是假的，由以色列一間初創公司以AI計算及操控各人嘴形，合成影像，但畫面看起來非常真實，令不少網民聽到熱淚盈眶，直呼「好想真的世界和平」。

網上熱傳短片，見各國元首，包括美國總統特朗普、朝鮮領袖金正恩、俄羅斯總統普京等，甚至國家主席習近平都一同對鏡頭大唱《Imagine》，而且嘴形完全吻合。（YouTube片段截圖）

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影片最初以黑底白字寫明：「你將看到的東西都是假的，但它也可以成真。」接着就響起約翰連儂《Imagine》的前奏，然後可看到美國總統特朗普唱起第一句「Imagine there's no heaven…」，背景放着美國國旗及聯儲局的旗，就像正在發表正式演說一樣，其後的歌詞分別由俄羅斯總統普京、英國首相文翠珊、美國前總統奧巴馬、日本首相安倍晉三、朝鮮領袖金正恩接着唱，連國家主席習近平亦有「參與」。片段亦拍到世界各地的人民在不同地方看着元首們唱歌，例如在戰場上、紐約時代廣場、涉谷十字路口等。

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這段以假亂真的片段由以色列一間初創公司「Canny AI」製作，顯示其「影片對話替換（Video Dialogue Replacement／VDR）」技術可以將任何影片中的說話換成新的，甚至是當事人沒有說過的話。公司創辦人之一Omer Ben-Ami指，意念是來自他看配音劇集時，感覺不太好，於是他開始着手研究影片對嘴的技術，期間發現美國華盛頓大學一份研究，分析了共長14小時的奧巴馬以往公開演說及訪問片段，重塑口部的動作，製作了一條新的片段。該片段的影像是全新的，但音源是來自10多年前。

片段亦影到世界各地的人民在不同地方看着元首們唱歌，例如在戰場上、紐約時代廣場、涉谷十字路口等。（YouTube片段截圖）

這技術雖然令人驚嘆科技進步，不過亦令不少人擔心會被不法之徒誤用，創作虛構的影像，惟Omer Ben-Ami稱：「所以我們想利用此技術，創做一些可以帶給大眾正面及團結的訊息」，最終製作了各國領袖合唱《Imagine》的MV。

不少網民看到片段後都非常感動，「我希望是真的」、「看到哭了，很難看到我們的領袖是真正為人類及地球做正確的事」、「希望領袖們可以看看此片」，不過不少人都擔心科技已經進步得讓人分不清真假。

（fxguide）

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