【離譜】東涌原居民雪糕筒硬霸咪錶位　網民怒：乜依家有丁錶咩？

公眾泊車位向來先到者先得，但近日有網民於facebook上載相片，指東涌近逸東邨的村屋出現車位霸。樓主指村內停車場有一個公眾泊車位，經常被雪糕筒攔住，筒上以藍字寫明「原居民車位」。不少網民質疑有原居民恃着身份在村內作威作福，怒批「惡到呢」、「乜依家有丁錶咁巴閉」。

一網民於fb群組「馬路的事討論區」上載相片，表示昨天（30日）經過東涌壩尾村一咪錶停車場，發現其中一車位前有雪糕筒攔住。（fb群組「馬路的事討論區」圖片）

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有網民於fb群組「馬路的事討論區」上載相片，表示昨天（30日）經過東涌壩尾村一咪錶停車場，發現其中一個車位前有雪糕筒攔住。相中可見，車位後有咪錶，故是屬於政府的公眾停車位，而雪糕筒上更有藍字寫明「原居民車位」，相信是村內居民擺放。

不少網民留言表示疑惑，不解原居民為何有權力霸佔車位，有網民批評有關做法不當：「大圍當私家！」、「時租位有丁權？」、「原居民福利真係好多」、「原居民可以霸地霸屋霸車位唔入錶！」

有人認為無需理會照泊無誤，「日日幫佢清走，睇下佢有幾多個雪糕筒」、「照泊入去，放個雪糕筒喺隔離嗰格」、「我會放雪糕筒落車尾箱然後車走」。惟也有人意有所指，指就算不忿也無人敢亂泊到有關位置，以免招來惡果。

大律師陸偉雄回覆《香港01》指出，其實原居民無權長期霸佔車位，而他們的行為確有犯法。根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》中，第4A條列明任何人無合法權限或解釋而陳列或留下物品或東西，如在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，可處罰款$5,000或監禁3個月。

不過他亦解釋如要治罪，要先清楚擺放雪糕筒的人是誰，因為在無名無姓的情況下難以執法。另外，他又建議警方要加強巡查才可改善情況。

（fb群組「馬路的事討論區」）

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