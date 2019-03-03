【有片】台的士司機突然昏迷停車路中央　兩美女途人報警救一命

台灣基隆市一名的士司機昨晚（2號晚）10點多，開車到基隆市政府旁信二、義一路口時，因有插鼻胃管突身體不適，意識模糊困車內，車子動也不動。剛好下班經過的兩名互不認識的美女看到，一起上前查探，發現異狀趕緊報警。消防人員趕至破窗將司機及時救出，送醫救治中，圍觀路人讚兩女見義勇為。

在附近上班的王品媁說，她當時剛好下班經過路口憲兵隊前，看到一輛的士停在停等線後，但綠燈亮了也沒有開動，很奇怪，後方的車一直響按也沒動，都繞開的士往前開，車流受阻，但當時都沒有駕駛有下車查看，就一直向的士響按。她觀察了一陣子，覺得不太對勁，剛好鄭玟君也經過，兩人就一起上前查探。

鄭玟君表示，她當時是看到的士不動，一開始以為他在滑手機，後來才發現他有插鼻胃管，但一看發現他已經意識不清了，很危險，就趕快報案，並跑到憲兵隊前求助，憲兵隊的人馬上衝到的士後面管制交通，避免後車追撞發生危險。

基隆市一名的士司機2號晚10點多，開車到基隆市政府旁信二、義一路口時，因有插鼻胃管突身體不適，意識模糊，消防人員破窗救出送醫。（聯合新聞網）

警員和消防立即趕至現場，現場消防隊員表示，當時發現司機已經意識模糊，已叫不醒，立即破窗將他救出，抬送部立基隆醫院急救。消防局說，司機因有插鼻胃管，有出血的情況，目前還在醫院救治，原因還要調查。

消防人員救人時，有不少民眾聚集圍觀，一名李姓路人說，後方車子都只有一直按喇叭，但兩名正妹很好心，不認識還一起上前關心，「見義勇為很讚啦」。兩女則說，沒有什麼，幫忙是應該的，不過，她們倆也不認識，員警和消防隊員配合得很好，馬上救人出來。

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