【武博】一票玩盡武館街8遊戲　兵器全壘打扮李小龍持雙截棍擊球

已故武打巨星李小龍耍雙節棍相信許多人都看過；「快使用雙截棍 哼哼哈兮」周杰倫的歌曲《雙節棍》大家可能都唱過，但真正的雙截棍卻未必人人耍過，更遑論用來打波！第一屆「武博」場內【武館街】設有8款遊戲，當中「兵器全壘打」就是用雙截棍來擊球，考眼力與身手的互相配合，大家可化身李小龍玩過夠！

「兵器全壘打」中，玩家可使用雙截棍，撃中兩米外發球機發出的球，一旦撃中便得分。（資料圖片）

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「兵器全壘打」中，玩家要用雙截棍撃中2米外發球機發出的球，一旦撃中便得分，如果眼界準及控制得宜，能向發球機上的神秘大獎圈打過去，如將球擊入圈中，就可獲得神秘獎品一份！

不過，不是人人都能「李小龍上身」，不懂得如何使用雙截棍，大會亦可讓玩家轉換「兵器」，例如用拍、長棒或卜字拐等。

遊戲高度限制: 100cm或以上

「兵器全壘打」中，玩家可使用雙截棍，撃中兩米外發球機發出的球，一旦撃中便得分。（資料圖片）

武博—第一屆香港武術及搏擊運動博覽 地點：九龍灣國際展貿中心3樓匯星（STAR HALL） 日期：5月3日至5月5日（周五至周日） 時間：11:00-21:00（周五及周六）；11:00-19:30（周日） 網上購票優惠：$25（1日票）；$35（3日票） 現場實體購票：$35（1日票）；$45（3日票） 門票將於3月25日（星期一）上午11時起，於《香港01》網站及《香港01》手機應用程式發售，請密切留意更多博覽會詳情。 傳媒查詢: MartialArtsExpo@hk01.com

第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）將於5月3至5日在九展舉行。（01製圖）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

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