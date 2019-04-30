【慘過劇透】爸爸帶仔睇《復仇者聯盟4》　全程解釋劇情勁滋擾

觀賞電影要安靜是常識吧？但有網民於facebook投訴，表示近期《復仇者聯盟4》上映後，有部分人妄顧戲院守則，而樓主近日在將軍澳一戲院觀賞該電影時，遇上一對父子全程談劇情，該爸爸怕兒子看不明白，竟邊看邊解釋劇情，極為滋擾其他觀眾。樓主鬧爆爸爸自私之外，同時又呼籲：「為己為人請入戲院睇戲時盡量唔好傾計！」

樓主近日在將軍澳一戲院觀賞《復仇者聯盟4》時，遇上一父子全程談劇情。（示意圖，GettyImages/視覺中國）

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該女網民於fb群組「將軍澳」撰文，大呻近日到戲院看戲時遇到怪獸家長。她指出本周日（28日）於寶琳一戲院觀賞《復仇者聯盟4》時，旁邊坐着一家人，電影開始後爸爸就開始向兒子解釋劇情，「可能爸爸驚個仔唔明，所以一路解釋」。

樓主當時曾忍無可忍，向該對父子打手勢要求安靜兼出聲「噓」，本來他們見狀即收聲，但爸爸片刻後又再開始解釋，令樓主全程未能好好欣賞電影。

她怒斥爸爸罔顧戲院守則，對兒子作出最壞的身教。她斥道：「請做家長嘅你哋要明白，戲院唔係得你哋一家，係有其他人同你哋同一個院同一齊睇戲，當你哋討論劇情嘅時候，已經騷擾梗其他人！」

樓主又呼籲其他家長：「請各位家長睇戲時候管好你自己同小朋友把口，睇戲請好好欣賞套戲！」不少網民表示這些家長及小孩確實神憎鬼厭，「 踢櫈果啲仲衰」、「幾時都話，生仔應該要考牌」、「上次荃灣睇又係遇到依啲，兩父子係咁講，冇家教」。

部分網民大讚樓主言論猶如吐出自己心聲，「講得好！有日我睇戲，有對夫婦講唔停」、「有啲父母都冇乜禮貌，影響他人睇戲，希望大家注意一下」、「唔該各位家長除咗管好細路嘅說話，仲管好佢哋隻腳先好去睇戲，管唔到就唔該唔好帶仔女入去睇戲」。

（facebook群組「將軍澳」）