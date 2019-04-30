【平成最終日】市民湧明治村、大正村、昭和村打卡　儲限定御朱印

本日（30日）是平成最後一天，日本明仁天皇正式退位，全國大部分地區下起雨，恍如送別平成般，不少日本市民趁着這個難得日子，專程早早到各個以年號命名的歷史地區遊覽，包括明治村、大正村、昭和村，除了打卡外，更可以儲「平成最後的限定御朱印」。其中有80歲婆婆接受訪問，願和平時代仍可以持續下去。

平成最後一天市民都湧到明治村、大正村、昭和村遊覽，以及儲限定御朱印。（「中京テレビNEWS」節目截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

據中京電視台「キャッチ！」節目報道，大批日本市民趁「平成最終日」到明治村、大正村、昭和村遊覽，其中有人為了搶購「平成最後的限定御朱印」（日本神社與寺院授予的一種參拜證明）而來。如名古屋市中區的三輪神社，在4月30日及5月1日的兩日間，共準備了200個紀念御朱印，發售的首天，便吸引市民6時半到場排隊。

而愛知縣犬山市的「博物館明治村」亦成為熱門地點，以參觀博物館為紀念平成最後一天，將今天的日期轉代成「明治時間」，吸引不少人專程到場「打卡」。其中一名受訪的男市民表示，打算進行歷史地區巡禮，目標是去畢大正村、明治村及昭和村。

愛知縣犬山市的「博物館明治村」將今天的日期轉代成「明治時間」，吸引不少人專程到場「打卡」。（「中京テレビNEWS」節目截圖）

節目亦訪問到從太平洋戰爭中失去了父親、年屆80歲的淺田春美，她回憶於2015年戰後紀念70年，回到父親戰死的地方，雖然沒有找到遺體，但從日皇夫婦手中接過父親用過的袋，已感到很高興，一直都珍惜地保管着。淺田期望：「希望令和也可以持續地和平下去。」

（中京テレビNEWS）

第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）將於5月3至5日在九展舉行。（01製圖）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁