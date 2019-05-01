【勞動節】小六女生超強畫功　安全帽手繪「少女海賊王」贈爸爸

撰文：聯合新聞網
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很多小朋友都喜歡隨處塗鴉，甚至會畫在牆壁啊、桌子啊、任何會讓爸媽崩潰的地方！不過有位網友在爆廢公社分享，小六女兒在他的工地安全帽上畫出整套的「少女漫畫版海賊王」，讓這位爸爸「每次工作都有帶，戴著真的只有驕傲！」而照片也引發網友們熱烈討論：
網友分享，小六女兒在他的工地安全帽上畫出整套的「少女漫畫版海賊王」（爆廢公社）
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獨一無二卡通安全帽真的太酷了！
「每個師傅都會看一眼！」
「這個都不會被拿錯，厲害」
「海賊王變少女漫畫了」
「應該上色的，保證全場焦點」
「全人物都上美顏了」
「超棒的！爸爸可以很驕傲的說女兒畫的」
「畫得還真不錯，別人還沒辦法拿錯」
「爸爸去工作時可有得炫耀了」
網民跪：小六的時候我還在...
「哇賽，小六就畫成這樣，那長大就是漫畫家了」
「我只會畫火柴人...」
「小六就能畫成這樣…卡通漫畫看不少哦～」
「在有弧度的安全帽作畫，比在平面作畫難度更高！」
「小六這樣很強 很有自己風格」
「這分明是職業漫畫家畫的」
「小六的時候我還在媽媽給我10塊錢」
「小六？別放棄培養這個孩子，前途不可限量！」
其他人也紛紛喊聲求原PO女兒幫畫啦～～
「這下好了，明天十幾個人帶工地帽來排隊」
「可以幫我畫一頂嗎？但是我應該會供起來」
「多準備幾頂給女兒畫，以後可以靠這賺點零用錢」
「幫我畫安全帽，我願意付手工費」
「隔天妹妹的桌上擺了6頂安全帽，爸爸的同事也要繪圖安全帽」
「好好栽培～說不定以後是安全帽大王XD」
小小年紀就展現如此驚人的美術天分，希望爸媽真的要好好栽培，不要讓這麼厲害的畫工人才被埋沒了啊～～
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】
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