台爸妙畫海賊王、龍珠當簽名　阿囡老師睇到心心眼求影相留念

有一技之長的出色男人，無論在什麼地方都會像漆黑中的螢火蟲一樣出眾！台灣一名爸爸將女兒的學校聯絡簿當成畫簿，在簽名欄畫上動漫人物當簽名，作品包括《海賊王》的路飛及《龍珠》的孫悟空，畫出《Peppa Pig》角色就更沒難度，逗得女兒非常開心，台爸更答應「每日一圖」。這名家長的「非常簽名」次次不同，但肯定無人能模仿，結果女兒的老師亦變成粉絲，要求把作品影相留念。「簽名插畫」其後經 facebook瘋傳，帖文吸引約2.6萬人讚好，更驅使台爸開設facebook專頁分享其他作品。

有繪畫才能的林爸爸，將女兒學校聯絡簿簽名欄當成「畫簿」，畫上多個動漫及卡通人物，包括《龍珠》中變身成超級撒亞人的孫悟空。（受訪者提供）

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在女兒手冊上畫畫而爆紅的林爸爸接受《香港01》訪問時表示，自己從小喜歡畫畫，雖然沒有正式學藝，但熟能生巧，現時接插畫工作及表演魔術維生，閒時看動漫取樂。林爸爸育有兩名女兒， 11歲長女就讀小五，6歲幼女則就讀幼兒院。

被問及為何開始在女兒的學校聯絡簿繪畫，林爸爸稱「一開始是幫小女兒畫，《Peppa Pig》是小女兒喜歡的卡通。然後大女兒覺得有趣，也跟着要求，第一次我是畫悟空，她的反應是爸爸你太誇張了」。但兩名女兒都很喜歡爸爸這些畫，所以林爸爸「便發下豪語，以後每天給你們簽不一樣的圖案」。

林爸爸「擔心自己會半途而廢」，無法兌現對女兒「每日一圖」的承諾，所以成立fb專頁「林爸爸簽聯絡簿啦」提醒自己堅持繼續畫，並會每日更新，歡迎有興趣的家長與他分享作品。（受訪者提供）

隨後大女兒說「老師喜歡路飛」，所以林爸爸畫了路飛，聯絡簿簽名欄大量插畫，更令到老師一度誤會他用印章代替簽名，更奇怪為何他有多枚印章，其後獲悉林爸爸「插圖代簽名」後變成其粉絲，要求拍下聯絡簿留念。

林爸爸從長女口中得知老師的反應，前日在fb群組「爆廢公社二館」圖文並茂交代事件，帖文獲得約2.6萬人讚好，網民紛紛留言大讚林爸爸「有才」、「太強」、「好厲害」。

一帖爆紅後，林爸爸形容只是無心插柳，「但擔心自己會半途而廢」，無法兌現對女兒的承諾，所以成立fb專頁「林爸爸簽聯絡簿啦」提醒自己堅持繼續畫，並會每日更新，歡迎有興趣的家長與他分享作品。