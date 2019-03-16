出門前留湊仔字條給保母　澳洲媽緊張寫滿7張A4　爸爸只留3個電話

懷胎十月，孩子出生後不論過了多久都是媽媽的心肝寶貝，故許多媽媽請保母照顧小孩時，都會寫下一大堆注意事項給對方。澳洲一名媽媽最近因要與丈夫一同出席別人的婚禮，故兩人出門前寫下「湊仔字條」並貼在家中當眼處，不過兩人的筆記實在相差太大，爸爸只瀟灑地留下2個緊急電話號碼，但媽媽則足足寫滿7張A4紙，她也不禁直言：「我丈夫應該覺得我瘋了！」

澳洲一名媽媽因要與丈夫一同出席別人的婚禮，故兩人都寫定備註貼在家中當眼處給保母，不過兩人留言的差別的程度實在大得讓人忍不住笑出來。（Laura Mazza fb圖片）

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澳洲育兒Blogger羅娜（Laura Mazza）日前於其facebook專頁「Laura Mazza - Mum on the Run」發文，指她跟丈夫要出席別人的婚禮，所以請來保母照顧3個孩子，故離家前她將7大張不同顏色、寫滿字分好類的A4紙貼到牆上，內容包括各小孩的睡覺習慣、晚餐及小吃的安排等。

羅娜坦言自己是「緊張大師」，她憶述：「把孩子留給別人照顧真的很讓人焦慮對吧？不只這些，我在全家每個角落也貼上標簽，連浴室都有。我讓保母提早兩個小時來，好讓我為她演習所有事一次……我丈夫以為我瘋了，但這不過是準備工作啊，告訴我，我不是唯一一個會這樣做的媽媽！我還向自己喊了3次『沒事的、沒事的、沒事的』」。

不少網民看到後都笑言爸爸對孩子及保母非常有信心，又安慰媽媽指她其實做得非常周到。（Laura Mazza fb圖片）

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不過與緊張的媽媽相比，爸爸的字條卻是非常隨性，他隨手撕下半張紙條，寫上他們兩夫婦和自己媽媽的緊急聯絡電話。羅娜看到後都不禁說：「我想不用說大家也能分出誰寫了什麼吧」。

不少網民都笑言爸爸對孩子及保母非常有信心，又安慰媽媽指她其實做得非常周到，更有保母留言道，雖然緊急聯絡電話是唯一一項重要的資料，但欣賞媽媽寫下有關小孩的習慣，讓新手保母做事更得心應手，亦有保母指她愛自製一份表格給父母填寫，以了解孩子的習慣，「當出現孩子想要吃更多的甜品的時候，我不需要一一打電話去問，因為筆記上已經寫明了」。

（每日郵報、Laura Mazza - Mum on the Run）