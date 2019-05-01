德仁苦追7年非雅子不娶　傳宮內廳助撬牆腳　連登仔咁講…

平成時代落幕，德仁於當地時間今早（5月1日）10時半舉行繼位儀式，正式成為日本新天皇，太子妃雅子當然成為新皇后。年號更替，令國民重溫德仁與雅子的愛情史，原來太子愛上民女，經過歷時7年的拒愛苦戀，太子才能娶得民女歸。 有傳當年德仁於一場音樂會上遇上23歲的「小和田雅子」，對這位笑容甜美、滿臉自信的女生一見鍾情，繼而展開熱烈的追求。惟目標成為外交官的雅子當時已有男友，更揚言「不會辭去外務省工作」。惟德仁死心不息，就算雅子為避愛而到英國留學，德仁還是保持獨身在苦等。有傳宮內廳給予壓力下，間接令雅子與男友分手，其後受到德仁的誠意打動，加上對她許下承諾：「皇室規矩雖然多，但我會一生一世全力呵護妳。」德仁苦追7年終奪得芳心，雅子受感動而下嫁。 這場太子與平民的戀愛，近日成為連登討論區的話題，有連登仔以「平民角度」留言，形容德仁有「強搶民女」之嫌，更笑指「如果佢唔係太子係平民，佢就係癡漢」。

皇太子德仁繼位的另一焦點，是其外交官出身的妻子雅子妃，能在丈夫即位後展露耀眼的外交手腕。圖為1993年德仁與雅子結婚照片。（Getty Image／視覺中國）

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原名「小和田雅子」的皇后雅子生長於精英世家，父親小和田恆是外交部的頂尖精英，畢業於東京大學，曾留學劍橋大學取得碩士，曾被派駐美國大使館、蘇聯大使館，亦曾任駐聯合國大使等。而母親畢業於慶應義塾大學，曾在法航航空公司東京分公司擔任秘書，為一名出色的家庭主婦。

雅子曾跟隨父母旅居蘇聯、瑞士和紐約，在父母的呵護下入讀名校，畢業於著名學府哈佛大學（Harvard University）的經濟學院，精通英語、德語、俄語等六國語言，是名副其實的學霸。她於1986年排除萬難考進外務省擔任外交官，曾被指派為外務大臣安倍晉太郎的翻譯官，在不少外交場合上都可以見到她，可說是日本外交界受注目的新星。

有傳當時皇太子德仁在17歲時開始選妃，對象包括舊皇族、伊勢神宮神官的女兒、某大使的女兒等等，惟她們紛紛都離開日本，很快就與其他男人結婚，或用其他方式使自己不符合資格，可見當時不少新時代女性，不願嫁入皇室令人生受到束縛。

皇太子德仁（左二）繼位後，其妻雅子妃（右二）將繼上皇后美智子（右一）後，成為日本另一位平民皇后。

在考上外交官的同年，年僅23歲的雅子奉命於音樂會上接待西班牙埃列娜公主，就在當時與德仁相遇，在短暫的交流中，德仁對這位見識廣闊、充滿自信的女生一見鍾情，繼而向雅子展開熱烈追求。據日媒報道，德仁當年與朋友談起雅子時，形容「在我遇見她的那一刻，像是被甚麼東西擊中般」。

然而作為一位新時代女性，夢想當外交官的雅子亦無意嫁入皇室，加上當時已有男友，對德仁興趣缺缺，多次明確拒愛。有傳雅子為了躲避德仁的追求，1988年到英國牛津大學2年以修讀碩士學位，日本富士電視台記者追到當地，雅子就向記者表明「不會辭去外務省工作」。

日本皇室選妃的條件很苛刻，包括要比皇太子年輕、不得高過皇太子的頭髮、不能有紋身等等，且最好以舊皇族後裔為優先。據宮內廳消息人士指出，儘管宮內廳將雅子妃排除在名單外，當時德仁表明非雅子不娶：「如果我不能與雅子結婚，那我就不會結婚！」

德仁與夫人雅子妃相識於1986年11月，當時雅子正在東京大學讀書，她通曉數門外語，剛剛通過日本外交部極為嚴格的考試，成為一名高級外交官。圖為2001年二人踩單車時的合影。（Getty Image／視覺中國）

德仁對愛情的固執跟父親明仁不遑多讓，他果然一直保持獨身去等一生中最愛，當5年後與雅子重逢，他又再度展開追求。德仁已屆33歲，其婚事遲遲未有着落而令皇室感到憂慮，但德仁見到雅子仍是獨身，便堅決不娶。有傳宮內廳亦只好屈服，部署撮合德仁和雅子，而當時在外務省工作的雅子男友就被調到外地，與雅子變成遙距戀人。另一方面，宮內廳向雅子的家人施壓，又派人游說雅子，聲稱她可以太子妃的身份繼續皇室外交事務，再加上德仁的痴心與誠意，終於打動了雅子。

日本傳媒報道，德仁向雅子承諾守護她：「皇室規矩雖然多，但我會一生一世全力呵護你。」雅子於1993年嫁入皇室，繼奶奶美智子成為第二位平民皇后。

可惜是一入皇室深似海，雅子避不開繁文縟節，更因傳宗接代等問題而飽受壓力，曾流產及患上抑鬱症，她於2001年誕下女兒愛子，但因女性不能繼承皇位，有傳皇室曾要求德仁離婚再娶，但德仁信守當初的承諾，堅拒離婚，一直呵護着雅子。

有網民笑言德仁非雅子不娶的故事，如果是平民，那他就是癡漢。（連登討論區截圖）

身處香港的連登網民亦留意到德仁與雅子的愛情故事，有人覺得雅子這種成功女性嫁入皇室犧牲極大，因皇室繁文縟節多，再有自信的平民也會像籠中鳥般失去自由。亦有人為雅子的前男友抱不平，認為雅子「一早肯同個前男友結婚就搞掂」。

有連登仔形容德仁的行為是「強搶民女」，「如果佢唔係太子係平民，佢就係癡漢」，又指「勉強無幸福，咁簡單嘅道理都唔明」。不過這些年來德仁一直維護着愛妻，愛的承諾未有變質，這段太子與民女的愛情，似乎是苦中帶甜。

（週刊現代、連登討論區）

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