【解開天皇祕密】德仁繼位改號「令和」　登基儀式「大嘗祭」極秘

在位30年的日皇明仁在今年4月30日退位，皇太子德仁緊接於翌日（5月1日）舉行登基儀式，而日本的年號亦會由「平成」改為「令和」。即位儀式將分為「踐祚之儀」（「踐」：承襲，「祚」：天子之位）、「即位之禮」以及「大嘗祭」三部分。當中以「大嘗祭」（又名「踐祚大嘗祭」）最神秘，被形容為「皇室秘儀中的秘儀」，日本皇室更拒絕公開其中細節。 日本一橋大學博士胡煒權在其著作《解開天皇祕密的70個問題II》指，「大嘗祭」是指天皇即位後，於同一年11月首次舉行的獻祭諸神儀式；若天皇於7月後即位，儀式則於翌年11月舉行。雖然「大嘗祭」本身沒有法律效力，但日本傳統認為，未舉行過該儀式的天皇，只能被視作「半帝」。新任天皇需攜同皇家稻田內產出的新米煮成飯，親自獻祭諸神，象徵與諸神同時享用過祭物，才能獲得他在人間的「天神」地位。 外界目前對這項儀式所知有限，只能通過古代不完整的文獻去推敲分析，並確定皇室每年舉行的「新嘗祭」是這項儀式的本體。只要該年遇上新天皇即位，「新嘗祭」便會改為「大嘗祭」舉行，後者的規模遠較前者大陣仗，需時一年籌備，儀式過程歷時數天才完成。至於天皇如何練習這個儀式，也是屬於皇室的「極祕事項」。由此可見，「大嘗祭」是天皇維持身份與神祕的重要一環。

日本皇太子德仁（左）將在5月1日登基，新元號「令和」會在當日正式使用。（Getty Images／視覺中國）

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以下是《解開天皇祕密的70個問題第二部：天皇的生活與一生》的內容節錄：

前面提到，天皇的「即位禮」分成「踐祚之儀」和「即位之禮」。「即位之禮」是現任天皇向天下宣布將皇位傳給繼承人（皇太子或皇太孫），與此同時，朝廷會派出敕使到伊勢神宮和特定的幾個前任天皇的皇陵（當時稱為「山陵」），通知皇祖皇宗。即使前任天皇（即「太上天皇」）已經死去，按照習慣也會把他當成活人來進行傳位儀式，將「三種神器」裡的劍、勾玉移交給新天皇後，才能入葬。

換言之，前任天皇的死去不代表他已經完成使命，也不能立即入土為安，必須將皇位「活生生」地傳給皇太子才算完事，然後再安排他的身後事。

到了新天皇即位當日，皇族與百官會到京都御所內的主殿（自平成天皇起改在東京皇宮的正殿內）參加新天皇的「踐祚之儀」。當時，負責傳令、主持的宣命使會在眾人和新天皇面前宣讀「即位宣命」，群臣百官向新天皇行群拜舞踏之禮，然後齊叫「萬歲」，等新天皇宣讀登極諭令後，儀式便告完成。

不過明治維新後，帝國憲法以及戰後的新憲法規定「天皇終身制」，新天皇必須在天皇死後立刻「踐祚」，繼任天皇，以防出現「空位」的情況。

因此，大正天皇和昭和天皇的「即位禮」都在「踐祚」後進行，換言之「踐祚」比「即位禮」的重要性來得高，例如大正天皇在一九一二年七月繼任，但他的「即位禮」因故推遲到兩年半後的一九一五年才正式舉行。

而今年平成天皇破例在生前讓位，情況更加特殊。如今官方安排前任天皇在四月三十日讓位，新天皇在五月一日進行踐祚和即位典禮。

皇太子德仁繼位儀式中，以「大嘗祭」部分最神秘，皇室至今仍拒絕對外公開細節，外界只能通過古代不完整文獻去推敲分析。（Getty Image／視覺中國）

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日本史學者胡煒權：極祕大嘗祭，嚴禁外人筆錄和外傳

與「踐祚之儀」、「即位之禮」有著密不可分關係的，是即位後同一年十一月舉行的「大嘗祭」。原本天皇每年十一月都會在皇宮內舉行「新嘗祭」，是天皇各種祭祀中屬於「大祭」的重要宗教活動（「大祭」之外，還有「小祭」等重要性相對較低的祭祀活動）。但是，如果該年有新天皇即位，「新嘗祭」便會改為「大嘗祭」，規模、陣仗也會比例年的「新嘗祭」大很多。而由於「大嘗祭」只會在新天皇即位的同一年十一月舉辦，因此在皇室儀禮上會將兩者合稱為「踐祚大嘗祭」。

不過，如果當年新天皇的父母、祖父母逝世，而時間是在夏末秋初或十一月之前，大嘗祭便會等到他們的葬禮和喪期（稱為「諒闇」）過後，在第二年的十一月進行。

「大嘗祭」的本體「新嘗祭」是天皇每年以新收割的穀物祭祀皇祖皇宗與諸天神的儀式。因此，「新嘗」本義是「新穀之饗」，原本唸作Nihi-noae，後來普遍使用漢字讀法Shin-joū。

天皇進行「大嘗祭」期間，會穿上預先織好的傳統祭衣。圖為德仁和雅子妃1993年6月2日結婚前，兩人穿上傳統結婚禮服的照片。（日本宮內廳照片）

至於「大嘗祭」本來是「大新嘗祭」，跟「新嘗祭」一樣，「大嘗」原本唸作Ō-Nihi-no-ahe 或Ō-ni-e，後來普遍使用漢字讀法Dai-joū。

「大嘗祭」是橫跨數日的重大祭典，之後還有宴請諸神的「大嘗節會」，另外，例行新嘗祭時也會進行「鎮魂祭」等，各項工作都需要將近一年的準備時間，開支極大。

因此，在王家式微的中世後期，即室町末至戰國時代的一四六六年，後土御門天皇舉行了大嘗祭後，大嘗祭便被迫停辦逾二百二十年，直到江戶時代的一六八七年，東山天皇即位時才得以復辦，一直延續至今。

傳統上，朝廷準備「大嘗祭」時，會有幾項工作要先行準備。首先在同年的八月下旬，稱為「幣帛使」的敕使，會到伊勢神宮其他官定神社進行宣告（現在基於政教分離，「官定神社」已被廢止），並在十一月的其中一個舊曆卯日開始祭典，通常是第二或第三個卯日。

至於「大嘗祭」本來是「大新嘗祭」，跟「新嘗祭」一樣，「大嘗」原本唸作Ō-Nihi-no-ahe 或Ō-ni-e，後來普遍使用漢字讀法Dai-joū。

「大嘗祭」是橫跨數日的重大祭典，之後還有宴請諸神的「大嘗節會」，另外，例行新嘗祭時也會進行「鎮魂祭」等，各項工作都需要將近一年的準備時間，開支極大。因此，在王家式微的中世後期，即室町末至戰國時代的一四六六年，後土御門天皇舉行了大嘗祭後，大嘗祭便被迫停辦逾二百二十年，直到江戶時代的一六八七年，東山天皇即位時才得以復辦，一直延續至今。

傳統上，朝廷準備「大嘗祭」時，會有幾項工作要先行準備。首先在同年的八月下旬，稱為「幣帛使」的敕使，會到伊勢神宮其他官定神社進行宣告（現在基於政教分離，「官定神社」已被廢止），並在十一月的其中一個舊曆卯日開始祭典，通常是第二或第三個卯日。

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另外，為了進行大嘗祭，古代會特意建造臨時會場「大嘗宮」，做為新天皇祭祀的場所。還有，天皇進行祭祀時所著的祭衣，也會在祭典前織作好。

一般來說，天皇會在祭祀時奉上當年指定為祭拜所用的新收穀物，即被稱為「天御膳」的新白米飯，而負責提供「天御膳」的田地則被稱為「齋田」。除了穀物，祭典上還有事先準備好的黑、白兩種酒釀，以及供神明享用的「神饌」。天皇在祭拜皇祖皇宗和諸神後，便會食用這些酒菜穀物，以示與祖宗和諸神相感應，獲得祂們的認可和附體。

由於大嘗祭是屬於歷代天皇的專斷事項，所有相關作法、具體儀式和手續，一律嚴禁外人筆錄和外傳，在古代也只有極少數的高級貴族，如關白、攝政，才能在事前獲得相關的綱領要義，但主體仍然只由天皇本人去執行。

天皇本人如何獲得相關知識、如何練習，都屬於「極祕事項」，外界和學者只能通過古代不完整的文獻去推敲分析。時至今日，日本皇室堅決不開放大嘗祭，因此，它可以說是維持天皇和天皇制神祕主義的最重要、最後的一環。

書名：《解開天皇祕密的70個問題第二部：天皇的生活與一生》（時報出版）

作者：胡煒權

香港人，日本國立一橋大學博士。2007年獲得日本文部科學省國費留學金留學日本，2010年取得日本廣島大學碩士（歷史與文化遺產學）學位，專攻日本中世史（專治戰國史），於日本國內的學術期刊發表六篇論文、並於多個研究會上發表研究報告。現為戰國史研究會、東北史學會、地方史研究協議會、日本歷史學會等學會會員。著有《明智光秀與本能寺之變》和《日本戰國織豐時代史》。

出版社： 時報出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。