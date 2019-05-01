【五一黃金周】東鐵車廂女乘客企上座位扎辮　網民：識除鞋有進步

五一黃金周又來到，東鐵線車廂或會更加擠迫，甚至見到不少奇怪行為。有網民昨日（30日）在facebook群組「上水人大聯盟」分享照片，只見一名女乘客站在座位上，替身旁的朋友束辮子，行為令人側目，樓主更笑稱「歡迎光臨火車髮型屋」。有網民批評行為「搞到成個香港烏煙瘴氣」，但有人則曲線表示「有除鞋就算數啦」。

照片只見一名東鐵女乘客站在座位上，替身旁的朋友束辮子，行為令人側目。（fb「上水人大聯盟」圖片）

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一名網民昨日早上約10時在「上水人大聯盟」發帖，稱「歡迎光臨火車髮型屋」，並上載一張東鐵車廂照片，只見一名長髮、穿着背心短裙的女子在座位上站立，幫助鄰座的同行友人束辮子，當時她有脫掉鞋子在座位下。樓主其後在留言欄再分享另一張照片，女子繼續站在座位上幫忙束辮子，而友人的髮型似乎已接近完成。

照片只見一名東鐵女乘客站在座位上，替身旁的朋友束辮子，行為令人側目。（fb「上水人大聯盟」圖片）

照片引起網上熱議，有網民批評行為影響其他乘客，又指「當自己屋企咩」，亦有人稱這顯示「五一長假期開始了，應該更多精彩相出現」。有人則笑稱「識除鞋先踩上去，有進步啦」，亦有網民直言「企咁高做乜，（友人）企喺地咪唔洗烏低身烏得咁辛苦」，另有人提出安全問題，認為站在座位上始終有危險，「列車一下剎車就累己累人」。

（fb群組「上水人大聯盟」）