港鐵車門將關閉　大隻仔紮馬拉開幕門上車　網民：故障多得呢啲人

「請勿靠近車門……」港鐵車門即將關閉，即使再趕急都不應罔顧安全衝門。網上流傳一段外籍男子強行打開月台閘門和港鐵車門的片段，當中可見男子徒手將幕門及已關閉的車門硬生生扯開，展示其強大臂力。片段曝光後，不少人批評男子自私，「故障就多得呢啲人唔少」。

男子在地鐵列車正在關門準備開車時，突然飛快衝前，並徒手將正在關閉的月台幕門硬生生扯開。（香港交通突發報料區fb影片截圖）

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有網民在facebook群組「香港交通突發報料區」分享片段，片中可見一名身穿背心、短褲、背着背囊的男子，在港鐵列車正在關門準備開車時，突然飛快衝前，徒手將正在關閉的月台幕門硬生生扯開，再將已關上的車門拉開，男子紮着馬，使勁地在車門間拉出小縫，車門相應彈開。男子則若無其事地走入車廂，但其他乘客目擊事件都為之側目。

影片被轉載至其他專頁，大批網民紛紛批評男子的行為，「做得出如此行為就知佢個人好自私，為達到個人目的不擇手段，不惜阻人時間，同有可能整親自己同整壞度門」，有人則認為男子是故意這樣做並讓同伴拍片，「好明顯拍片條友神早準備好部電話幫佢影啦」；亦有人說男子應該自以是變型俠醫，力大無窮。

男子徒手將正在關閉的月台幕門硬生生扯開，再將已關上的車門拉開。（香港交通突發報料區fb影片截圖）

其實男子的行為可能已觸犯港鐵附例，根據《香港鐵路附例》第II部第9點「不當進入或離開列車」指出，任何人不得在列車車門開始關閉後進入或離開列車，亦不得企圖在列車車門開始關閉後進入或離開列車，並且不得干擾鐵路處所內的任何門或閘，包括任何列車車門及月台幕門，觸犯條例最高罰款港幣2000元。