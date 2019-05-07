【無頭東宮】宋朝民間雜技千奇百趣　仲有練習生和出道藝人之分？

《無頭東宮》雖然一直被重播，但網民每每叫好，皆因於引人入勝的劇情和演員們出色的演技，至今仍不看不厭。

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《無頭東宮》講述在宋朝年間，貌美心善的凌雲，被貌醜心惡的楚楚，與懂得換臉之術的蕭濤合謀欺騙，互換了容顏，從而發展出一系列愛恨情仇的故事。這套劇絕對是港人的兒時回憶呢！

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《無頭東宮》的故事，始於江湖術士蕭濤的出現，雖然「換臉」這個設定比較奇幻荒誕，但撇除這技倆，其實宋代又真的有不少街頭娛樂，需知道宋代是個「講生活，講享受」的朝代呢！

蕭濤這種街頭表演者，宋朝時稱之為「路歧人」。路歧人沒有特定的表演場所，他們主要在空地、人來人往的街道、分叉路旁邊表演謀生，這亦是他們被稱為路歧人的原因。

江湖術士蕭濤的技倆雖然沒有現實出現，但宋代的確有不少為娛樂大家的雜樂百戲。（電視劇《無頭東宮》劇照）

南宋人耐得翁所著，記錄南宋臨安城（今杭州）面貌的《都城紀勝》中就記載：「執政府牆下空地，諸色路岐人，在此作場，猶為駢闐。又皇城司馬道亦然。」駢闐意指車水馬龍、非常熱鬧的情況，可見當時街頭表演有多興盛。

現在香港的街頭表演主要是音樂、唱歌，回到宋代，他們的表演可多元化了！宋末人周密的《武林舊事》就記載了南宋的街頭表演，包括了吹彈、舞拍、雜劇、勝花（魔術）、投壺、蹴鞠、雜藝、教水族飛禽等等，這些表演者又被稱為「趕趁人」。

提到宋人的娛樂，就不得不提「勾欄瓦舍」。如果說路歧人是未出道的練習生，那麼在勾欄瓦舍表演的就是當紅藝人了。

勾欄。（網絡圖片）

瓦舍，又稱瓦子，是宋人的娛樂集中地，瓦舍內有大大小小的勾欄，表演者就是在勾欄中表演說書、傀儡戲、影戲、雜技等等。筆者猜想，瓦舍有點類似現代的嘉年華，而勾欄就是一個個的表演攤位。《東京夢華錄》記載，單是東京城（今開封）就有十個瓦舍，甚至有瓦舍可以容納上千人呢！

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【千年前的街頭娛樂】」​】

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